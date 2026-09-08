Няма да бъде обжалвана мярката на 17-годишно момче, обвинено за убийството на Младежкия хълм

Окръжният съд в Пловдив отказа да възстанови срока за обжалване на мярката за неотклонение на един от двамата 17-годишни, обвинени последни за убийството на Георги Кузев на Младежкия хълм.

Според магистратите няма основателна причина срокът за обжалване да е бил пропуснат. При привличането на младежа като обвиняем е бил назначен служебен защитник, който го е представлявал и при определянето на мярката "задържане под стража".

Съдът посочи, че адвокатът на 17-годишния младеж е бил в отпуск, но това не е представлявало пречка да подаде жалба, тъй като през този период е представлявал подзащитника си и по други поводи.

15-годишният единствен до този момент обжалва мярката си пред втора инстанция и остана в ареста. Така и тримата младежи са с най-тежката мярка "задържане под стража".