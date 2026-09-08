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ЖЕСТОКО УБИЙСТВО В ПЛОВДИВ

Решават дали да гледат отново мярката на момчета от втората група, обвинени за убийството на Младежкия хълм

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Още едно момче от втората група задържани за убийството на Младежкия хълм, иска да бъде освободено от ареста. Днес Окръжният съд в Пловдив трябва да реши - дали да възстанови срока за обжалване на мярката му за неотклонение.

На предишното заседание, на което Апелативният съд остави в ареста 15-годишния младеж, също обвинен за тежкото престъпление стана ясно, че другите адвокати са изпуснали срока за обжалване на задържането под стража на 17-годишния. Сега съдът трябва да прецени - дали ще допусне жалбата му да бъде разгледана на втора инстанция от Апелативния съд в Пловдив. Според прокуратурата, събраните видеозаписи, свидетелски показания и експертизи сочат, че и последните трима задържани са участвали в побоя над Георги Кузев.

#убийство на Младежкия хълм #искане за гледане на мярка #17-годишен младеж #втора група

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