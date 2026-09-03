Убийството на Младежкия хълм в Пловдив: Един от обвиняемите иска да излезе от ареста

Апелативният съд в Пловдив решава дали да остави в ареста 15-годишния младеж, който е сред обвиняемите за убийството на Младежкия хълм в града. Той и още два непълнолетни младежи бяха задържани в края на миналата седмица.

Само 15-годишният ученик обжалва на втора инстанция постоянното си задържане. Според прокуратурата събраните видеозаписи, свидетелски показания и експертизи сочат, че и последните трима задържани са участвали в побоя над Георги Кузев. Те са му нанасяли удари с ръце и крака, а по дрехите им са били открити и следи от кръв. Така обвинените в жестокото престъпление на Младежкия хълм стават общо 8 души.