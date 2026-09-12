Йорданка Фандъкова, ГЕРБ: Не издигаме на тези избори кандидат и не обявяваме подкрепа за никого

Не издигаме на тези избори кандидат и не обявяваме подкрепа за никого, заяви депутатът от ГЕРБ Йорданка Фандъкова в студиото на "Денят започва с Георги Любенов".

Йорданка Фандъкова, депутат от ГЕРБ: "Имаше много дискусии, много различни мнения и това показва характера на нашата политическа сила. Всеки имаше възможност да защити своята позиция. Решението не беше лесно. Аз подкрепих тезата, че не трябва в тази ситуация да издигаме кандидат – не защото тези избори не са важни, а защото, когато отиваш на едно състезание, трябва да имаш ясна цел какво желаеш да постигнеш. Участие за самото участие за мен не е политическа стратегия. Не издигаме на тези избори кандидат от ГЕРБ и не обявяваме подкрепа за никого. Не призоваваме за подкрепа към когото и да било. Привържениците, симпатизантите и членовете на ГЕРБ са умни, интелигентни хора. Те имат памет, помнят кой какво е говорил за тях. Нека всички кандидати убедят гражданите кой е най-добрият и за кого си струва да се гласува."

За опитите на демократичната общност да издигнат обща кандидатура за президентските избори Фандъкова коментира:

Йорданка Фандъкова, депутат от ГЕРБ: "Имахме една обща цел с десни и демократични хора – да се противопоставим на събирането на цялата власт в една политическа сила. Беше ясно, че това може да се постигне, ако има обединения вдясно. Ние призовавахме месеци наред за издигането на кандидат, който да може да противостои на много силната кандидатура на госпожа Йотова. Разговорите бяха отказани още в началото."

За участието на лица на ГЕРБ в инициативните комитети на Илияна Йотова и Андрей Гюров бившият кмет на София заяви:

Йорданка Фандъкова, депутат от ГЕРБ: "Това са лични решения. Те по никакъв начин не ангажират ГЕРБ с подкрепа. Не само в инициативния комитет на госпожа Йотова - има лица, които са изиграли голяма част от политическата си кариера в ГЕРБ, били са и в правителства на ГЕРБ има и в инициативния комитет на господин Гюров. Това са лични решения."

По отношение на избора на ВСС Фандъкова коментира:

Йорданка Фандъкова, депутат от ГЕРБ: "Дебатът предстои. Има предложения, те ще се коментират. Нека да видим кандидатите, нека ги чуем – колегите, които имат отговорност в тази сфера, ще споделят как са се представили кандидатите. Омръзна ми всички политически сили да изграждат автентичност срещу отрицанието и атаките срещу ГЕРБ. Сега имат възможност да видим как ще се справят. Ние сме категорично в опозиция. Критикуваме, когато има основание."

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