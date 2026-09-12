БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Пожар в склад за боеприпаси край Горни Върпища, районът е...
Чете се за: 02:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Олинклузив за един ден: Какво предлагат в курорта Албена?

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Деян Михайлов
A+ A-
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Запази
Снимка: Снимката е илюстративна
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Нетрадиционен начин за привличане на туристи в курорта “Албена”. Там предлагат олинклузив почивка в рамките на един ден. Желаещите могат да ползват всички удобства на комплекса без нощувка. Срещу 35 евро за възрастен в четиризвезден хотел и 5 евро за дете туристите могат да почиват в курорта в рамките на ден.

Красимира Стоянова, изпълнителен директор на „Албена Тур“: „От закуската сутринта, снаксове и напитки по време на целия ден, включени в пакетите ол инклузив. Пълноценен обяд, следобедна закуска, разбира се, най-важното – чадъри и шезлонги на плажа.“

Децата имат право да влизат безплатно в аквапарка или да ползват спортните съоръжения в комплекса.

Елена Григорова, турист: „Чудесна е според мен, много семейства биха се възползвали от нея, защото е много изгодна.“

Офертата е насочена към туристи, които са отседнали по Северното Черноморие и искат да разнообразят почивката си, както и към живеещите в региона.

Анета Христова, турист: „Впечатлена съм, между другото. Много добра оферта за хората, които са тук, от Североизточна България. Могат да дойдат сутринта и целият ден да са със семейството си, да бъдат на плаж, да обядват. Един хубав ден сред природата и морето.“

Мая Виденова, турист: „Един много хубав шанс. Тук е чисто, много подредено, плажът е „Син флаг“ и хората, които искат да опитат това, биха го направили за един ден, а след това биха дошли и за повече.“

Еднодневните олинклузив пакети могат да се ползват до края на летния сезон.

#почивка през септември #курорт "Албена" #ол инклузив #северно черноморие

Последвайте ни

ТОП 24

Мощна купесто-дъждовна облачност ще обхване Западна и Централна България
1
Мощна купесто-дъждовна облачност ще обхване Западна и Централна...
Наталия Ефремова: Кабинетът подготвя социален пакет, насочен към семействата
2
Наталия Ефремова: Кабинетът подготвя социален пакет, насочен към...
Министър Вълчев към училищните директори: Търсете диалог със семействата и ясни правила в училище
3
Министър Вълчев към училищните директори: Търсете диалог със...
Пожар в склад за боеприпаси край Горни Върпища, районът е отцепен
4
Пожар в склад за боеприпаси край Горни Върпища, районът е отцепен
България респектира Португалия за 2/2 на Евроволей 2026
5
България респектира Португалия за 2/2 на Евроволей 2026
Шофьорът, убил двама братя край село Смилян, е освободен с "подписка"
6
Шофьорът, убил двама братя край село Смилян, е освободен с...

Най-четени

Банда от над 10 младежи нападнаха свой връстник в центъра на Пловдив, горили го със запалки
1
Банда от над 10 младежи нападнаха свой връстник в центъра на...
Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен пристига на двудневно посещение в Гренландия
2
Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен пристига на двудневно...
Полицията в Генерал Тошево задържа 74-годишен мъж за побой над дете
3
Полицията в Генерал Тошево задържа 74-годишен мъж за побой над дете
От днес по 50 евроцента на час: Въвеждат платено паркиране в центъра на Девин
4
От днес по 50 евроцента на час: Въвеждат платено паркиране в...
Потопено село с джамия, църква и къщи разкри падането на нивото на водата в язовир в Източна Турция
5
Потопено село с джамия, църква и къщи разкри падането на нивото на...
Гледайте по БНТ 3 финала на световното първенство по Сока 6
6
Гледайте по БНТ 3 финала на световното първенство по Сока 6

Още от: Регионални

Промени около Терминал 2 от 15 септември: Променя се посока на улица, местят и автобусна спирка
Промени около Терминал 2 от 15 септември: Променя се посока на улица, местят и автобусна спирка
Пожарът в склада за боеприпаси край Горни Върпища продължава да гори Пожарът в склада за боеприпаси край Горни Върпища продължава да гори
Чете се за: 03:00 мин.
Институциите след убийството на Младежкия хълм в Пловдив: Експерти обсъдиха кибертормоза и онлайн радикализацията Институциите след убийството на Младежкия хълм в Пловдив: Експерти обсъдиха кибертормоза и онлайн радикализацията
Чете се за: 03:00 мин.
Пожар в склад за боеприпаси край Горни Върпища, районът е отцепен Пожар в склад за боеприпаси край Горни Върпища, районът е отцепен
10206
Чете се за: 02:32 мин.
„Виждаш ли, моето място е тук“ - на училище в село Румянцево „Виждаш ли, моето място е тук“ - на училище в село Румянцево
Чете се за: 06:57 мин.
Задържаха 9 души, сред които 6 митничари, за продажба на конфискувани стоки Задържаха 9 души, сред които 6 митничари, за продажба на конфискувани стоки
Чете се за: 00:45 мин.

Водещи новини

Пожарът в склада за боеприпаси край Горни Върпища продължава да гори
Пожарът в склада за боеприпаси край Горни Върпища продължава да гори
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Иван Христанов: Няма как да имаме силна България, ако президентът е слаб Иван Христанов: Няма как да имаме силна България, ако президентът е слаб
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Константин Проданов след резултатите на PISA: Работи се по механизъм, който ще обвърже в по-голяма степен финансирането с получените резултати Константин Проданов след резултатите на PISA: Работи се по механизъм, който ще обвърже в по-голяма степен финансирането с получените резултати
Чете се за: 07:45 мин.
У нас
Йорданка Фандъкова, ГЕРБ: Не издигаме на тези избори кандидат и не обявяваме подкрепа за никого Йорданка Фандъкова, ГЕРБ: Не издигаме на тези избори кандидат и не обявяваме подкрепа за никого
Чете се за: 03:32 мин.
У нас
Дипломация и голф: Доналд Тръмп ще посети Ирландия
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Институциите след убийството на Младежкия хълм в Пловдив: Експерти...
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Нов фронт в конфликта в Близкия изток: Саудитска Арабия временно...
Чете се за: 01:02 мин.
По света
България ще има много добър резултат по ПВУ, над 90%, заяви...
Чете се за: 03:37 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ