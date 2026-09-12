Олинклузив за един ден: Какво предлагат в курорта Албена?

Нетрадиционен начин за привличане на туристи в курорта “Албена”. Там предлагат олинклузив почивка в рамките на един ден. Желаещите могат да ползват всички удобства на комплекса без нощувка. Срещу 35 евро за възрастен в четиризвезден хотел и 5 евро за дете туристите могат да почиват в курорта в рамките на ден.

Красимира Стоянова, изпълнителен директор на „Албена Тур“: „От закуската сутринта, снаксове и напитки по време на целия ден, включени в пакетите ол инклузив. Пълноценен обяд, следобедна закуска, разбира се, най-важното – чадъри и шезлонги на плажа.“

Децата имат право да влизат безплатно в аквапарка или да ползват спортните съоръжения в комплекса.

Елена Григорова, турист: „Чудесна е според мен, много семейства биха се възползвали от нея, защото е много изгодна.“

Офертата е насочена към туристи, които са отседнали по Северното Черноморие и искат да разнообразят почивката си, както и към живеещите в региона.

Анета Христова, турист: „Впечатлена съм, между другото. Много добра оферта за хората, които са тук, от Североизточна България. Могат да дойдат сутринта и целият ден да са със семейството си, да бъдат на плаж, да обядват. Един хубав ден сред природата и морето.“

Мая Виденова, турист: „Един много хубав шанс. Тук е чисто, много подредено, плажът е „Син флаг“ и хората, които искат да опитат това, биха го направили за един ден, а след това биха дошли и за повече.“

Еднодневните олинклузив пакети могат да се ползват до края на летния сезон.