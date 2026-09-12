Константин Проданов след резултатите на PISA: Работи се по механизъм, който ще обвърже в по-голяма степен финансирането с получените резултати

Работи се по механизъм, който ще обвърже в по-голяма степен финансирането с получените резултати, заяви Константин Проданов, председател на парламентарната комисия по бюджет и финанси от „Прогресивна България“ за реформите в образованието в студиото на "Денят започва с Георги Любенов".

Константин Проданов, ПБ: "Трябва да се направи функционален анализ навсякъде, за да се прецени по какъв начин и как да се промени всяка една система. Административната реформа вече е в процес. Здравеопазването – това е един от сериозните проблеми, най-големите течове са там. В бюджета ще видите повече средства за профилактика. Със Закона за обществените поръчки ще задължим частните болници да провеждат търгове за лекарства. Ще има и централизирани търгове, които държавата ще проведе за определен вид скъпи лекарства. Ние сме се сринали до невиждани нива в класацията PISA, въпреки че в последните години отделяхме все повече и повече за образованието. Трябва да се преформулира – работи се по механизъм, който ще обвърже в по-голяма степен финансирането с получените резултати."

За предстоящия отоплителен сезон Проданов коментира:

Константин Проданов, ПБ: "Не съм чул нещо, което да ме наведе към мисълта, че доставките на газ са проблем. Имаме напълно достатъчно, за да преминем без проблем отоплителния сезон. В бюджета на Агенцията за социално подпомагане за този сезон има над 300 милиона за енергийно бедни домакинства. Има си механизъм, по който те се отпускат. Никой няма да бъде оставен без отопление. Има и механизъм за подпомагане на бизнеса – те са два вида. Единият е този, който подпомага бизнеса, ако цената за мегаватчас надвиши 120 евро, а другите са по-целеви – за енергоемките предприятия. Има механизми и те ще бъдат използвани при нужда."

За цените на горивата и мерките на правителството Проданов коментира:

Константин Проданов, ПБ: "Цените на горивата отново гонят високи стойности. 100 долара на барел през 2026 г. са малко по-различни от това, което беше през 2022 г., заради променената покупателна способност и инфлацията. Въпреки това отчитаме, че са проблем за голяма част от българите и се готви пакет от мерки, които да се активират при определени условия. Те обаче, за разлика от мерките, които бяха прилагани през 2022 г. и които бяха на калпак, така да се каже. Имаше отстъпка при горивата, независимо дали карате автомобил за 200 хиляди лева или стара кола. Помощите трябва да бъдат таргетирани и насочени към тези, които имат най-голяма нужда. Във всеки един момент държавата е готова да реагира, ако цените на горивата станат непосилни. Според нас този момент още не е дошъл."

За бюджета на общините Проданов заяви:

Константин Проданов, ПБ: "На всички общини ще се разпределят средства на база на проекти, които те са подготвили и които са аргументирани като целесъобразност и капацитет за изпълнение. Няма да има никакви политически пристрастия при разпределението на средствата."

За увеличението на данъците на имотите Проданов коментира:

Константин Проданов, ПБ: "Данъчните оценки не са пипани от 2007 г. България събира около 3 пъти по-малко местни данъци от средното за Европейския съюз. Това означава по-малко средства за общините, особено за по-малките общини, които зависят повече от милостта на държавата. Този тип актуализация ще им даде възможност да разполагат с повече средства за публични услуги. Няма как да има индикатори като данъчните оценки, но да не ги променяме. Говорим само за данъчните оценки, но няма да се пипа такса смет, която всъщност е по-голямата част от сметката, която вижда всеки един, когато плаща местни данъци и такси. И освен това, прави се плавно. Моето мнение е, че концептуално този тип индикатори, като данъчните оценки, не трябва да ги оставяме толкова дълго време без промяна, защото в един момент се налага ударно да догонваме. Много по-лесно е да се актуализират с по-малки стъпки, които са незабележими, ако го правиш от година до година."

За бързите кредите и мерките на властта Проданов заяви:

Константин Проданов, ПБ: "Редовно в последните години затварят квартални магазини. На тяхно място, в нещо, което преди е било гараж или би могло да бъде гараж, изникват точно такъв тип фирми, които примамват с атрактивни оферти за бързи кредити. Отпред стоят хора в добра спортна форма, които напомнят на времена от 90-те години. В последните години сегашният закон за бързите кредити не работи. Не работи заради начина, по който се формира защитата на кредитополучателите. И заради това става дума за така наречения ГПР – годишен процент на разходите. По начина, по който се формира в момента, ако трябва да се спазва буквата на закона, ако вземете 100 евро заем, допустимата лихва, която може да ви бъде начислена, ако го върнете след две седмици, е 1,60 евро. Очевидно никоя фирма няма да отпусне такъв заем. И се случва едно от две неща. Или легалната фирма кредитор казва: „Не ви искам бизнеса“, в който случай този, който търси кредит, отива в сивия сектор при лихваря, който не се притеснява от това. Или самата фирма търси някакъв начин да заобиколи този въпрос с допълнителни анекси и споразумения, които му начисляват много по-висока лихва, защото тази фирма трябва все пак да си избие риска."

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