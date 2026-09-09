БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Правителството с план за ограничаване на тежките катастрофи
Чете се за: 03:47 мин.
Двама тежко ранени при експлозия във ВЕЦ в Швейцария
Чете се за: 00:27 мин.
Кабинетът обединява пътните и контролни агенции в една...
Чете се за: 02:45 мин.

ЗАПАЗЕНИ

САЩ удрят танкери на Иран: Цената на петрола удари 100 долара за барел

Ива Стойкова от Ива Стойкова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:42 мин.
По света
Запази
Снимка: БГНЕС
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Цената на петрола надхвърли 100 долара за барел за първи път от почти шест седмици след поредната размяна на удари между Съединените щати и Иран. Американското Централно командване съобщи, че е унищожило пет ирански танкера, но отрече твърденията на Техеран, че в отговор са поразени два американски кораба. Държавният секретар Марко Рубио повтори, че Иран ще губи танкери за всяка своя атака срещу американски военен кораб. 20 кораба са поразени от ирански удари, съобщава Британската агенция за морски търговски операции. Няколко от тях продължават да горят в Персийския залив.

Пазарите реагираха на ескалацията между САЩ и Иран. Котировките на основния за Европа сорт "Брент" се повишиха с около 2%, надхвърляйки за кратко прага от 100 долара. Цената му започна да се повишава от началото на миналия месец на фона на избледняващите надежди за трайно уреждане на конфликта.

Централното командване на САЩ публикува видео, което показва унищожаването на четири ирански танкера в Оманския залив и един край остров Харг. Действията са в отговор на ирански обстрел по американски военноморски кораб предходните два дни.

Марко Рубио, държавен секретар на Съединените щати: "Ситуацията е доста ясна – Иран продължава да се опитва да напада американски военноморски кораби. И всеки път, когато го правят или се опитват да го направят, ще губят танкери."

В отговор Техеран атакува база, използвана от американските сили в Йордания, твърди Иранската революционна гвардия. Според ирански медии тежки щети са нанесени на два американски кораба и осем танкера в Персийския залив, атакувани са и 10 кораба, нарушили забраната за преминаване през Ормузкия проток. САЩ и Йордания опровергаха иранските твърдения.

Жителите на Техеран не крият опасенията си, че натискът на Вашингтон ще задълбочи и без това тежката икономическа ситуация в Иран.

"Войната пречи на икономиката, но се надявам в дългосрочен план да можем да си кажем, че си е струвало".

"Ако Америка отстъпи и прояви разум, двете страни биха могли да се споразумеят. В противен случай ни предстои тежка война".

Напрежение и между Саудитска Арабия и подкрепяните от Иран йеменски бунтовници. Хутите твърдят, че Рияд е нанесъл над 30 удара в няколко региона на Йемен, ден след мащабна атака срещу кралството, при която бяха ранени над 70 души и временно спря дейността на петролни обекти. От седмици хутите редовно атакуват петролни съоръжения и се опитват да пречат на корабоплаването през протока Баб ел Мандеб, който е основният алтернативен маршрут на Ормузкия проток.

#Марко Рубио #войната в Близкия изток #САЩ #цената на петрола #Иран

Последвайте ни

ТОП 24

Европейските банки местят златото си от Северна Америка заради нарастващата геополитическа несигурност
1
Европейските банки местят златото си от Северна Америка заради...
Хаос на британските летища: Стотици полети бяха отменени заради технически проблем във въздушния контрол
2
Хаос на британските летища: Стотици полети бяха отменени заради...
Кабинетът обединява пътните и контролни агенции в една структура
3
Кабинетът обединява пътните и контролни агенции в една структура
Две момчета - на 17 и 18 години, загинаха при тежка катастрофа на пътя Смолян - Смилян
4
Две момчета - на 17 и 18 години, загинаха при тежка катастрофа на...
Георги Стайков: Българските ученици не ходят на училище, а ходят до училище
5
Георги Стайков: Българските ученици не ходят на училище, а ходят до...
Митничари на „Лесово“ задържаха пет контрабандни надуваеми лодки
6
Митничари на „Лесово“ задържаха пет контрабандни...

Най-четени

Доживотен затвор за шофьора на автобуса, причинил смъртта на двамата полицаи в Бургас
1
Доживотен затвор за шофьора на автобуса, причинил смъртта на...
Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен пристига на двудневно посещение в Гренландия
2
Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен пристига на двудневно...
Прокуратурата разследва родителите на 6-годишно дете, паднало от тротинетка във Велинградско
3
Прокуратурата разследва родителите на 6-годишно дете, паднало от...
Двойно убийство и самоубийство в Исперих
4
Двойно убийство и самоубийство в Исперих
Полицията в Генерал Тошево задържа 74-годишен мъж за побой над дете
5
Полицията в Генерал Тошево задържа 74-годишен мъж за побой над дете
Гледайте по БНТ 3 финала на световното първенство по Сока 6
6
Гледайте по БНТ 3 финала на световното първенство по Сока 6

Още от: Близък изток

Техеран изстреля ракети по американска база в Йордания
Техеран изстреля ракети по американска база в Йордания
След новите удари между САЩ и Иран петролът достигна 100 долара за барел След новите удари между САЩ и Иран петролът достигна 100 долара за барел
Чете се за: 01:37 мин.
САЩ обявиха, че са унищожили пет ирански танкера САЩ обявиха, че са унищожили пет ирански танкера
Чете се за: 01:47 мин.
Журналистическо разследване: Предупредили ли са ОАЕ Нетаняху за атака на Хамас преди 7 октомври 2023 г.? Журналистическо разследване: Предупредили ли са ОАЕ Нетаняху за атака на Хамас преди 7 октомври 2023 г.?
Чете се за: 01:20 мин.
Търговски санкции срещу израелски селища на Западния бряг Търговски санкции срещу израелски селища на Западния бряг
Чете се за: 00:50 мин.
При израелски удари в Южен Ливан загинаха 11 души При израелски удари в Южен Ливан загинаха 11 души
Чете се за: 00:57 мин.

Водещи новини

Шофьорът, обвинен за катастрофата с три жертви на АМ "Тракия" през юни, е освободен от ареста
Шофьорът, обвинен за катастрофата с три жертви на АМ...
Чете се за: 01:05 мин.
У нас
Реформа в пътните структури: Държавата създава ИА "Автомобилен транспортен оператор" Реформа в пътните структури: Държавата създава ИА "Автомобилен транспортен оператор"
Чете се за: 03:25 мин.
У нас
Цените на горивата у нас: Поскъпват ли дизелът и бензинът? Цените на горивата у нас: Поскъпват ли дизелът и бензинът?
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
САЩ удрят танкери на Иран: Цената на петрола удари 100 долара за барел САЩ удрят танкери на Иран: Цената на петрола удари 100 долара за барел
Чете се за: 03:42 мин.
По света
На международно състезание: Какви са причините за смъртта на...
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
При акция на ГДБОП: Разбиха депо за наркотици в София (СНИМКИ)
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
„Прогресивна България“ внесе номинациите си за членове...
Чете се за: 01:35 мин.
Сигурност и правосъдие
Сръбският президент разпусна парламента и свика предсрочни избори
Чете се за: 01:05 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ