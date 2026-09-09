САЩ удрят танкери на Иран: Цената на петрола удари 100 долара за барел

Цената на петрола надхвърли 100 долара за барел за първи път от почти шест седмици след поредната размяна на удари между Съединените щати и Иран. Американското Централно командване съобщи, че е унищожило пет ирански танкера, но отрече твърденията на Техеран, че в отговор са поразени два американски кораба. Държавният секретар Марко Рубио повтори, че Иран ще губи танкери за всяка своя атака срещу американски военен кораб. 20 кораба са поразени от ирански удари, съобщава Британската агенция за морски търговски операции. Няколко от тях продължават да горят в Персийския залив.

Пазарите реагираха на ескалацията между САЩ и Иран. Котировките на основния за Европа сорт "Брент" се повишиха с около 2%, надхвърляйки за кратко прага от 100 долара. Цената му започна да се повишава от началото на миналия месец на фона на избледняващите надежди за трайно уреждане на конфликта.

Централното командване на САЩ публикува видео, което показва унищожаването на четири ирански танкера в Оманския залив и един край остров Харг. Действията са в отговор на ирански обстрел по американски военноморски кораб предходните два дни.

Марко Рубио, държавен секретар на Съединените щати: "Ситуацията е доста ясна – Иран продължава да се опитва да напада американски военноморски кораби. И всеки път, когато го правят или се опитват да го направят, ще губят танкери."

В отговор Техеран атакува база, използвана от американските сили в Йордания, твърди Иранската революционна гвардия. Според ирански медии тежки щети са нанесени на два американски кораба и осем танкера в Персийския залив, атакувани са и 10 кораба, нарушили забраната за преминаване през Ормузкия проток. САЩ и Йордания опровергаха иранските твърдения.

Жителите на Техеран не крият опасенията си, че натискът на Вашингтон ще задълбочи и без това тежката икономическа ситуация в Иран.

"Войната пречи на икономиката, но се надявам в дългосрочен план да можем да си кажем, че си е струвало".



"Ако Америка отстъпи и прояви разум, двете страни биха могли да се споразумеят. В противен случай ни предстои тежка война".

Напрежение и между Саудитска Арабия и подкрепяните от Иран йеменски бунтовници. Хутите твърдят, че Рияд е нанесъл над 30 удара в няколко региона на Йемен, ден след мащабна атака срещу кралството, при която бяха ранени над 70 души и временно спря дейността на петролни обекти. От седмици хутите редовно атакуват петролни съоръжения и се опитват да пречат на корабоплаването през протока Баб ел Мандеб, който е основният алтернативен маршрут на Ормузкия проток.