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Техеран изстреля ракети по американска база в Йордания

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Цената на петрола надхвърли 100 долара за барел за първи път от почти шест седмици. Котировките на основния за Европа сорт Брент се повишиха с около 2% след поредната ескалация между Съединените щати и Иран.

Американското Централно командване съобщи, че е унищожило пет ирански танкера в Оманския залив и край остров Харг. В отговор Техеран изстреля ракети по американска база в Йордания, които са били свалени. Иранските власти твърдят, че са атакували два американски кораба и осем танкера в Ормузкия проток. Вашингтон опроверга информацията и заяви, че всички опити за атаки са се провалили.

Марко Рубио, държавен секретар на Съединените щати: "Ситуацията е доста ясна – Иран продължава да се опитва да напада американски военноморски кораби. И всеки път, когато го правят или се опитват да го направят, ще губят танкери."

#ирански танкери #Марко Рубио #САЩ #Йордания

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