Цената на петрола надхвърли 100 долара за барел за първи път от почти шест седмици. Котировките на основния за Европа сорт Брент се повишиха с около 2% след поредната ескалация между Съединените щати и Иран.

Американското Централно командване съобщи, че е унищожило пет ирански танкера в Оманския залив и край остров Харг. В отговор Техеран изстреля ракети по американска база в Йордания, които са били свалени. Иранските власти твърдят, че са атакували два американски кораба и осем танкера в Ормузкия проток. Вашингтон опроверга информацията и заяви, че всички опити за атаки са се провалили.