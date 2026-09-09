САЩ обявиха, че са унищожили пет ирански танкера

Централното командване на Съединените щати съобщи, че е унищожило пет ирански танкера. Атаките са в отговор на това, че Техеран два пъти е взел на прицел американски военен кораб през последните два дни.



Атакувани са били четири ирански петролни танкера в Оманския залив, свързани с Революционната гвардия и още един танкер близо до остров Харг – основната иранска петролна база и терминал.

Държавният секретар Марко Рубио повтори по-рано, че Иран ще губи танкери за всяка своя атака срещу американски военен кораб.

Техеран е отвърнал с ракети по американска военна база в Йордания, но според властите там повечето са били успешно свалени. Атакувани са били и два американски кораба и 8 петролни танкера опитващи се да преминат прз забранена зона на Ормузкия проток. Взаимните удари между Съединените щати и Иран ескалираха през изминалата седмица, повече от шест месеца след началото на конфликта в Близкия Изток.