Слънчево време в сряда

Минималните температури ще бъдат от 8° до 17°, в София – около 14°, по Черноморското ни крайбрежие – от 15° до 20°, а максималните – между 26° и 33°, в София – около 30°.

Ще бъде предимно слънчево, преди обяд на места в източните райони – с ниска облачност. Ще духа слаб, в източните райони до умерен вятър от изток-югоизток.

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Преди обяд на места ще има ниска облачност. Минималните температури ще бъдат от 15° до 20°, а максималните – между 25° и 28°. Ще духа умерен източен вятър. Вълнението на морето ще бъде 3 бала, а температурата на морската вода е 24° -25°.

И в планините ще бъде предимно слънчево. След обяд главно над масивите в Западна България ще се се развива купеста облачност, но ще е почти без валежи. По високите части ще духа слаб северозападен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 24°, на 2000 метра – около 18°.

През следващите дни ще преобладава слънчево време. Сутрин на места в източните райони ще има ниска облачност, а след обяд ще се развива купеста, по-значителна над западната половина от страната. На отделни места там ще превали краткотрайно, а в планините е възможно и да прегърми. Ще духа предимно слаб вятър от изток-югоизток. Температурите бавно ще се повишават и максималните в петък ще са до 35° - 36°.

През почивните дни се повишава вероятността над Западна и Централна България да се развива и по-мощна купесто-дъждовна облачност и на места там да има краткотрайни валежи и гръмотевични бури. Вятърът ще се ориентира от северозапад и ще е слаб до умерен. На изток ще преобладава слънчево време, с купеста облачност, но вероятността за валежи е малка. Вятърът ще остане изток-югоизточен. Температурите в западната половина от страната ще се понижават и максималните в неделя ще бъдат в широки граници – от 21°- 22° в Западна България до 30° - 32° в Югоизточна.