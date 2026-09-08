Слънчево време в сряда, температурите до 33°

Валежи и гръмотевични бури ще има през почивните дни в Западна и Централна България, а температурите там ще се понижават. В източните райони и по Черноморието ще остане все още предимно слънчево.

Слънчево ще бъде и утре, през първата половина на деня в Източна България – с ниска облачност.

Минималните температури ще останат в много широк интервал – от 8° до 17°, в София – около 14°, по Черноморското ни крайбрежие – от 15° до 20°, а максималните ще бъдат между 26° и 33°. В часовете след обяд не са изключени превалявания, главно в планинските райони в Западна България. Вятърът ще е слаб, в източните райони – умерен, от изток-югоизток.

Слънчево ще бъде и на морския бряг с умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 25° и 28°. Температурата на морската вода е 24°–25°, а вълнението на морето ще бъде 3 бала, с височина на вълните около половин метър.

В планините ще бъде предимно слънчево, но в масивите в Западна България в следобедните часове на места е възможно да превали. По високите части ще духа слаб северозападен вятър. Максималните температури по върховете ще бъдат от 12° на Мусала до 16° на Черни връх.

И към времето в Европа. Обширна многоцентрова циклонална област и свързаните с нея атмосферни фронтове са причина за валежи в по-голямата част от континента, в много райони интензивни и с гръмотевична дейност. Температурите в Западна и Централна Европа ще се понижават и в отделни райони от Норвегия дъждът ще преминава в сняг.

В по-голямата част от Балканите ще се задържи слънчево и горещо. Валежи и гръмотевици се очакват само в северозападните райони от полуострова.

Изолирани следобедни превалявания ще има и у нас в четвъртък и петък в западната половина от страната.

Температурите ще се повишават, по-съществено минималните. През почивните дни валежи и гръмотевични бури се очакват на много места в Западна и Централна България, а температурите там ще се понижават.