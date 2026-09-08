Зеленски се надява на среща с Тръмп до 20 септември

Най-малко трима души загинаха, а 10 бяха ранени в Киев.

Русия поднови ударите срещу украинската столица след тридневна пауза. Европейският съюз обяви, че е дал зелена светлина на Украйна да закупува прехващачи за ракетните системи „Пейтриът“ с част от предоставения от 27-те държави членки заем от 90 млрд. евро.

Украинският президент заяви, че се надява да се срещне с Доналд Тръмп до 20 септември и да обсъди с него пакет за противовъздушна отбрана за зимата. Зеленски заяви, че е готов да направи компромис за ударите срещу доставките на зърно и енергия и изрази очакване Москва да постъпи по сходен начин.