Нови руски удари срещу Киев: Зеленски ще обсъди с Тръмп пакет за ПВО

Най-малко трима души загинаха, а 10 бяха ранени в Киев.

Русия поднови ударите срещу украинската столица след тридневна пауза. Провежда се онлайн среща във формат „Рамщайн" на Контактната група за отбраната на Украйна с цел координиране на военната помощ за Киев.

Великобритания ще отпусне 100 милиона паунда за пакет за противовъздушна отбрана, който включва ракети „Пейтриът" за Украйна, обяви британското правителство преди срещата.

Украинският президент заяви, че се надява да се срещне с американския си колега Доналд Тръмп до 20 септември и да обсъди с него пакет за противовъздушна отбрана за зимата. Зеленски каза също, че е готов да направи компромис за ударите срещу доставките на зърно и енергия и изрази очакване Москва да постъпи по сходен начин.