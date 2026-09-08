Първи учебен ден за британския принц Джордж в престижния колеж "Итън" (СНИМКИ)

Първи учебен ден за британския принц Джордж в престижния колеж "Итън".

13-годишният Джордж, който е втори в линията за наследяване на трона, постъпва в "Итън" подобно на баща си принц Уилям и брат му Хари. Той ще живее на пансион, макар училището да е недалеч от двореца Уиндзор.

Годишната такса е 65 хиляди паунда, а възпитаници са били 20 британски министър-председатели и звезди, сред които Еди Редмейн и Том Хидълстън.

Някога крал Чарлз Трети също мечтаел да учи в "Итън", но баща му принц Филип настоял да бъде записан в строгото училище "Гордънстоун" в Шотландия, където още в 5 сутринта децата били принудени да тичат по няколко километра и да вземат леден душ.

снимки: БТА