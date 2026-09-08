Бербатов се срещна с деца от Благоевград в родното си училище

Голмайстор №1 в историята на националния отбор Димитър Бербатов се срещна днес с деца от Благоевград в родното си Седмо средно училище „Кузман Шапкарев“, ден преди премиерата на спектакъла „Бербатов: Разкодиране“, с който ще направи своя дебют на театралната сцена. Срещата се проведе в спортната зала на училището, която носи името на Димитър Бербатов, а в нея участваха деца от училището и млади спортисти от града.

Бербатов разказа пред децата, че още на тяхната възраст е открил какво иска да прави в живота си и е насочил усилията си към осъществяването на своята мечта. Той подчерта значението на дисциплината и постоянството за това човек да се усъвършенства и да става все по-добър, като даде личен пример с ежедневните си тренировки.

По думите му успехът идва при всеки на различен етап в живота, но за неговото постигане са необходими постоянни усилия, като припомни на децата, че същевременно не трябва да се пренебрегва училището. Пред събралите се деца именитият бивш футболист им пожела чрез дисциплина и постоянство да осъществят мечтите си и един ден някои от тях да заемат неговото място и да говорят на други деца, за да предават нататък.

Срещата в родния град на Димитър Бербатов се състоя в навечерието на първото представяне на „Бербатов: Разкодиране“, която ще бъде утре, 9 септември, на сцената на Драматичен театър „Никола Вапцаров“ в Благоевград. След това спектакълът ще бъде представен и в Пазарджик, Стара Загора и Плевен.



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