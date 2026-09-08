Продължава разследването за смъртта на едногодишното дете от Варна. Сигналът за бебе в безпомощно състояние е подаден в полицията на 30-ти август.



Арестувана е 33-годишна жена, която е близка на семейството.

Според разследващите, тя е съпричастна към престъплението. Съдебно-медицинска експертиза показва, че срещу, детето е упражнено насилие. По непотвърдена информация, майката е изоставила бебето си и се е върнала в родния си град Пловдив. Бащата бил по цял ден на работа и задържаната жена е трябвало да гледа детето. Тя е с постоянна мярка за неотклонение “задържане под стража”.