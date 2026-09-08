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Най-малко две жертви в Украйна след подновяването на руските въздушни удари

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Поне трима загинали след украински атаки срещу Брянск и Крим

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Най-малко двама души загинаха в Киев след като Русия поднови ударите срещу украинската столица след тридневна пауза. Поне трима души са загинали и при украински атаки срещу Брянск и Крим.

Украинските военновъздушни сили съобщиха, че Русия е изстреляла няколко десетки крилати и балистични ракети и 166 дрона основно срещу районите на Киев и Одеса.

Атаката е предизвикала пожари в различни квартали на столицата. Хората са призовани да останат в бомбоубежищата.

Заради атаките полските военновъздушни сили са провели операция. Летището в Любин е било временно затворено. След края на операцията беше съобщено, че не са били регистрирани нарушения на въздушното пространство.

#Украински удари #нови руски удари #Украйна #загинали

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