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Как Община Елин Пелин се бори с демографската кризата?

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Програма осигурява 10 000 евро за трето и всяко следващо дете в семейството

Снимка: БНТ
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Как Община Елин Пелин се бори демографската кризата? Програма осигурява 10 000 евро за трето и всяко следващо дете в семейството.

Теодора Граматикова е майка на три деца от края на месец май, когато на бял свят се появява Давид:

"В количката е Давид, най-малкият член на нашето семейство, а тук е Евгени, голямата ми дъщеря в момента е на тренировка. Не сме го планували, че трябва точно сега да имаме трето дете, но в крайна сметка децата са едно богатство, едно щастие и какво по-хубаво от това може човек да има, а и не смятам, че в днешно време е толкова трудно да отгледаш три деца."

За възможността да получи 10 000 евро подкрепа за третото си дете тя разбира от социалните мрежи и решава да кандидатства.

Теодора Граматикова: "Попълваш документация, която има в сайта на общината и след това чакаш, имаш си кандидатура. Фактически кандидатстваш за тези средства, трябва да имаш висше образование, хубаво е да имаш настоящ адрес, даже е задължително, тоест всяко нещо, което попълваш, носи точки. Смятам, че това е един много добър проект, който подпомага отглеждането на децата финансово. Сумата е разделена на три транша, което също е много добре, не е наведнъж. Тоест при раждането иам една сума, преди детска градина и след това преди да започнат училище."

Решението на Община Елин Пелин да подпомага финансово младите семейства продължава вече 9 години, макар и в различни размери.

Ивайло Симеонов, кмет на Елин Пелин: "Първоначално, разбира се,започнахме с други суми предвид финансовото състояние на Общината, но с годините и резултатите, които постигнахме, решихме, че това трябва да бъде актуализирано съобразно съвременните условия. Няма как да не отбележим, че последните няколко месеца всички семейства усетиха тази тежест във финансов аспект и ние коригирахме сумата, като вече за трето и всяко следващо дете представяме сумата от 10 000 евро на семейство. Беше 10 000 лева, сега 10 000 евро. Ами,вижте, в магазините това, което видяхме и с това, което всички се шегуваме, е,че някакви от лева скочихме в евро, без много да променяме цифрите."

Сумата е актуализирана от май, като оттогава до момента има девет подадени молби.

Ивайло Симеонов, кмет на Община Елин Пелин: "Всички тези средства, които ние даваме, ги даваме на базата на критерии за качество на живот, по една прецизна точкова система, която не позволява злоупотреби или заобикаляне. Знаете ли колко общини имат средства, но нямат дечица. Нашата амбиция и мечта е да бъдем общината с най-много деца."

Някои от семействата, като това на Анета Петрова, макар че са многодетни, не могат да се възползват от финансовата подкрепа.

Анета Петрова, майка на три деца: "По принцип е трудно да се отглеждат три деца, особено в днешно време, където всичко е по две и е доста скъпо и като консумативи и като време."

Но и Анета, и други родители, които отглеждат децата си в Елин Пелин, гледат положително на финансовия стимул.

Анета Петрова, майка на три деца: "Смятам, че е много добра и смятам, че един родител и едно семейство в България е напълно нормално да получи такава помощ."

Бела, майка: "Инициативата е страхотна за общината и наистина ще подпомогне за младите семейства в отглеждането на дечицата."

Християна Стоичкова, майка: "Съгласна съм за инициативата за трето дете да дават по толкова пари. Примерно аз взех за дъщеря ми около 600 лева, защото нали е първо дете на мъжа ми."

На територията на Община Елин Пелин от 2017 година до момента са родени около 2000 деца.

Автор: Цветелина Чафадарова

#община Елин Пелин #помощ за дете #Ивайло Симеонов #многодетни семейства

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