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Любо Ганев: У дома и стените помагат, публиката ще бъде нашият седми играч

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Спорт
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Президентът на федерацията по волейбол сподели очакванията си за европейското първенство, което започва утре.

Любо Ганев
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Волейболните национали на България са пределно мотивирани и очакват с нетърпения да играят пред препълнената зала в София на започващото в сряда европейско първенство. Това каза в студиото на „Денят започва“ по БНТ председателят на БФ Волейбол Любомир Ганев. Той увери, че момчетата на Джанлоренцо Бленджини са подготвени физически и ментално за предстоящите битки срещу най-добрите отбори на Стария континент. Първият съперник на „лъвовете“ ще бъде Северна Македония, а мачът е утре от 19:00 часа.

„Със сигурност състезателите са мотивирани да играят пред пълна зала в София. Естествено, че има огромни очаквания, това е най-голямото събитие в България за годината, над 120 000 души ще посетят мачовете на живо, десетки хиляди ще гледат пред телевизионните екрани и ще ни следват чрез медиите. Със сигурност еуфорията я има, момчетата са готови да се раздават на 100% и да се борят за всяка топка. Сигурен съм, че ще си оставят сърцето и душата на игрището“, коментира Ганев.

Президентът на родната федерация сподели и подробности около организацията на грандиозното събитие.

„Притеснения нямаме, ние знаехме много добре с какво се захващаме. Никога в България не сме провеждали събитие с такъв мащаб. Има огромен интерес на феновете, 302 дни преди старта на европейското продадохме в пъти повече билети, в сравнение с други големи форуми, които сме организирали. Общините се надпреварваха в кой град да бъде домакинството. Имаше и огромен интерес сред нашите партньори, които искаха чрез волейбола да си рекламират продуктите. Огромен интерес и страна на медиите, които се надпреварваха кой да излъчва мачовете. Но, най-голямото богатство са феновете, те са нашият седми играч, предвидили сме за тях страхотни изживявания. Обещавам да няма фен, който да дойде до залата и да бъде върнат“, увери председателят на БФ Волейбол.

През лятото България не успя да се класира за финалите на Лигата на нациите, което даде допълнителна седмица почивка за националите ни. Любо Ганев сподели, че подготовката за европейското е преминала при отлични условия.

„Сигурен съм, че освен целия технически аспект, у дома и стените помагат. Нашият седми играч е публиката и вярвам, че тя ще ни подкрепя максимално. Гледаме да се борим за всяка топка и съм сигурен, че нещата ще се получат. Треньорският щаб работи по строго определен план. Започнахме подготовката в Самоков, където има страхотна база. Самоков постепенно се превръща в наш дом. В края на август се преместихме в София и тренираме в залата, където ще се играят мачовете. Емоцията е огромна, желанието на самите момчета да играят у дома е огромно“, добави Ганев.

Президентът на волейболната федерация ясно заяви и каква е голямата цел пред отбора.

„Днес Джанлоренцо Бленджини ще определи 14-те състезатели, които ще участват на европейското. Аз винаги си пожелавам да няма контузии. Треньорският щаб ще извлече максимума от всеки състезател. Те вече показаха, че знаят какво правят и как да го правят. Поставили сме си голяма цел – класиране за Олимпийските игри в Лос Анджелис. Трябва да извървим дълъг път до там. Аз не гледам толкова напред. Казах на момчетата да не мислят за мача и гейма, а да се борят точка за точка. Ние сме направили абсолютно всичко, за да могат нашите състезатели да имат всичко и да се борят за всяка една топка. Всеки има мечти, пожелавам им да са здрави“, коментира Ганев.

Той добави също, че националният отбор е „черешката на тортата“ на труда на всички състезатели, треньори, клубове и федерацията като цяло. „Феновете стават много взискателни. Ние сме длъжни да направим всичко нашите фенове да са доволни и щастливи и да ни подкрепят“, добави Ганев.

Попитан за конкуренцията в световен мащаб, председателят на волейболната федерация сподели, че има поне 5 отбора, които са по-силни от България в момента.

„Това са Полша, Италия, Русия, Франция и Бразилия. За да можем да се класираме за Лос Анджелис, трябва да даваме максимума от себе си във всеки един мач, във всеки един гейм“, категоричен е Ганев.

Той не пропусна възможността да благодари за подкрепата от страна на спортното министерство и държавата.

„Винаги съм казвал - каквото дава държавата, трябва да целуваш ръка и да благодариш. Всяка една федерация трябва да се стреми да си намира допълнително партньори, за да може да си постига високите цели. Няма как да разчитаме само на държавата. Държавата има много други важни неща. Каквото сме поискали досега сме го получили. Вече има много зали, в които можем да правим големи събития. В момента има 5 града в България, които могат да приемат големи събития. Вчера Турция стана европейски шампион по волейбол при жените. Бюджетът на турската федерация по волейбол е 130 млн. евро. Което е повече от целия бюджет на всички спортни федерации у нас взети заедно. Ние се опитваме, това което можем, да го направим възможно най-добре“, каза Ганев.

В заключение ръководителят на волейболната централа призове феновете да подкрепят националите в предстоящите важни битки.

Цялото интервю с Любо Ганев вижте във видеото!

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