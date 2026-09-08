Русия поднови атаките срещу Киев

Русия възобнови ударите по украинската столица след изтичането на тридневната пауза в атаките. Съобщава се за най-малко 6 ранени в Киев.

Местните власти съобщиха, че атаката е предизвикала пожари в различни квартали на столищата. Жителите на Киев са призовани да останат в бомбоубежищата.

На 6 септември Москва обяви тридневна пауза на нападенията, заради посещението на специалните пратеници на Съединените щати в Русия и Украйна.

В "Екс" Стив Уиткоф коментира, че по време на визитата е бил постигнат съществен напредък, включително по насрочването на тристранни разговори.