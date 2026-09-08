Продължават протестите срещу победата на "Алтернатива за Германия"

В Берлин се проведе протест срещу победата на крайнодясната партия "Алтернатива за Германия" в Саксония-Анхалт.

Демонстрации се проведоха и в други градове. За днес е насрочен протест в Кьолн, а през уикенда се очаква масов протест.

В Саксония-Анхалт продължават политическите разговори за съставяне на регионално правителство. "Алтернатива за Германия" не получи пълно мнозинство.

Сега остава въпросът - дали другите партии ще се придържат към така наречения "санитарен кордон" и ще откажат коалиция.





