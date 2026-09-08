БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Гл. комисар Александър Джартов: Около 25% по-малко са...
Чете се за: 09:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Обявяват Инициативния комитет, който ще подкрепи Илияна Йотова и Кирил Вълчев за вота на 25 октомври

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Запази
Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Днес ще бъде обявено учредяването на Инициативния комитет, който ще издигне кандидатурите на Илияна Йотова и Кирил Вълчев за президент и вицепрезидент на предстоящите избори на 25-и октомври.

Илияна Йотова представи кандидатурата на Кирил Вълчев на 3-ти септември и тогава обяви и предстоящото учредяване на Инициативния комитет. По думите й, в него ще участват представители на граждански и неправителствени организации, политически партии, отделни авторитети в своята област, които ги подкрепят. До момента Йотова беше подкрепена от БСП и от "Прогресивна България".

Днес трябва са стане ясно и дали ГЕРБ ще се регистрира, и ще участва в президентския вот със своя партийна кандидатура.

Все още няма и официално решение от "Демократична България" и "Продължаваме промяната" - дали ще подкрепят кандидат-президентската двойка Андрей Гюров – Георги Кандев.

#Илияна Йотова и Кирил Вълчев #обявяване #Инициативен комитет # ГЕРБ #подкрепа #решение

Последвайте ни

ТОП 24

Слънчево ще бъде през следващите дни, от четвъртък започват валежи
1
Слънчево ще бъде през следващите дни, от четвъртък започват валежи
Задържаха 33-годишна жена от Варна за убийство на бебе
2
Задържаха 33-годишна жена от Варна за убийство на бебе
Броят на делфините в българските териториални води на Черно море се е увеличил значително
3
Броят на делфините в българските териториални води на Черно море се...
Шествие на цветя по улиците на нидерландския град Зюндерт
4
Шествие на цветя по улиците на нидерландския град Зюндерт
За Турция е пътувал камионът с 340 кг дрога на стойност над 15 млн. евро
5
За Турция е пътувал камионът с 340 кг дрога на стойност над 15 млн....
Кога ще се реши проблемът с глутниците кучета в София?
6
Кога ще се реши проблемът с глутниците кучета в София?

Най-четени

Доживотен затвор за шофьора на автобуса, причинил смъртта на двамата полицаи в Бургас
1
Доживотен затвор за шофьора на автобуса, причинил смъртта на...
Времето през септември: Най-високите температури ще са между 31° и 36°, а най-ниските – между 5° и 10°
2
Времето през септември: Най-високите температури ще са между...
Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен пристига на двудневно посещение в Гренландия
3
Председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен пристига на двудневно...
Прокуратурата разследва родителите на 6-годишно дете, паднало от тротинетка във Велинградско
4
Прокуратурата разследва родителите на 6-годишно дете, паднало от...
Двойно убийство и самоубийство в Исперих
5
Двойно убийство и самоубийство в Исперих
Полицията в Генерал Тошево задържа 74-годишен мъж за побой над дете
6
Полицията в Генерал Тошево задържа 74-годишен мъж за побой над дете

Още от: Политика

ЦИК: Пет партии и пет инициативни комитета са подали документи за регистрация за президентските избори до 17:00 часа
ЦИК: Пет партии и пет инициативни комитета са подали документи за регистрация за президентските избори до 17:00 часа
Разказите за свободна българска Добруджа не са просто поредните страници от историята, заявява президентът Илияна Йотова Разказите за свободна българска Добруджа не са просто поредните страници от историята, заявява президентът Илияна Йотова
Чете се за: 02:35 мин.
Започва регистрацията на инициативни комитети за вота на 25 октомври Започва регистрацията на инициативни комитети за вота на 25 октомври
Чете се за: 00:52 мин.
Президентът Йотова: От деня на Съединението България се връща на географската карта на света Президентът Йотова: От деня на Съединението България се връща на географската карта на света
Чете се за: 03:47 мин.
ГЕРБ решават до 8 септември дали да издигнат собствен кандидат за президент ГЕРБ решават до 8 септември дали да издигнат собствен кандидат за президент
Чете се за: 01:30 мин.
"Продължаваме Промяната" за Деня на Съединението: Заедно можем "Продължаваме Промяната" за Деня на Съединението: Заедно можем
Чете се за: 01:32 мин.

Водещи новини

Гл. комисар Александър Джартов: Около 25% по-малко са пожарите през този сезон, през последните два дни имахме пик
Гл. комисар Александър Джартов: Около 25% по-малко са пожарите през...
Чете се за: 09:32 мин.
У нас
Цени от над 1,90 евро за дизел през следващата седмица прогнозират от бранша Цени от над 1,90 евро за дизел през следващата седмица прогнозират от бранша
Чете се за: 03:35 мин.
У нас
Обявяват Инициативния комитет, който ще подкрепи Илияна Йотова и Кирил Вълчев за вота на 25 октомври Обявяват Инициативния комитет, който ще подкрепи Илияна Йотова и Кирил Вълчев за вота на 25 октомври
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Малка Богородица е! Честваме Рождението на Божията майка Малка Богородица е! Честваме Рождението на Божията майка
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
Продължават протестите срещу победата на "Алтернатива за...
Чете се за: 00:50 мин.
По света
ЕК проверява Естония за провалени доставки на оръжие за Украйна
Чете се за: 00:55 мин.
По света
25 години по-късно: Син на пожарникар, загинал на 11 септември в...
Чете се за: 03:07 мин.
По света
Септемврийското море: Оферти с намаление от 10 до 50% в хотелите...
Чете се за: 03:40 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ