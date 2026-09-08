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Малка Богородица е! Честваме Рождението на Божията майка

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В храмовете в цялата страна се извършва празнична Златоустова литургия

Снимка: БГНЕС
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Рождество Богородично е един от най-големите празници на Православната църква. На 8 септември почитаме раждането на света Дева Мария – Майката на Господ Иисус Христос. В храмовете в цялата страна се извършва празнична Златоустова литургия.

Мария се родила в Назарет, в семейството на праведните Йоаким и Ана, които били бездетни дълги години. Те били благочестиви и милосърдни хора, но липсата на деца била тяхна голяма болка. В молитвите си двамата обещали, че ако Бог ги дари с рожба, ще я посветят в Негова служба.

След дълги молитви Ангел Господен възвестил на Ана, че ще роди дъщеря, която ще бъде благословение за целия свят. Същото обещание получил и Йоаким. Девет месеца след зачатието, на 8 септември, се родила Мария.

Когато навършила 3 години, родителите ѝ изпълнили обещанието си и я отвели в Йерусалимския храм. Според преданието малката Мария сама изкачила стъпалата на храма и останала там, посветена на Бога.

Йоаким и Ана са почитани от Църквата като богоотци. Тяхната памет се чества утре, на 9 септември, а примерът им е свързан с надеждата, молитвата и вярата, че Божият промисъл се осъществява дори в най-тежките моменти.

Празникът Рождество Богородично носи послание за радост, надежда и спасение. В православната традиция раждането на Дева Мария се възприема като начало на пътя, чрез който в света ще дойде Христос – „Слънцето на правдата“, носещо спасение на човечеството, благословение и вечен живот.

Честит празник!

Вижте още в прякото включване от Варна на Деян Михайлов с отец Георги Стоименов

#Рождество Богородично #Малка Богородица

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