7 летища в Индонезия остават затворени заради изригнал вулкан

Над 340 хиляди авиопасажери са засегнати заради изригването в петък на вулкана Анак Кракатау в Индонезия, на 150 километра от столицата Джакарта.



Изхвърлената във въздуха пепел на височина до 15 километра наложи отмяна, отлагане или пренасочване на около три хиляди полета.

Поне седем летища в Индонения останаха затворени и днес, включително две в Джакарта. Затварянето беше удължено за почистване на пистите и пътеките за рулиране и подготовка на самолетния парк.

Към момента нашето външно министерството има информация за една българска гражданка, засегната от нарушените полети. Тя се намира в Истанбул, добре е и в контакт с наши представители.

Българското външно министерство следи ситуация около нарушения въздушен трафик, посочва дипломатическото ни ведомство.