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Изригнал вулкан блокира 150 000 пътници на летища в Индонезия (СНИМКИ)

Христо Ценов от Христо Ценов
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Изригнал вулкан блокира 150 000 пътници на летища в Индонезия (СНИМКИ)
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Над 150 000 души останаха блокирани на 8 летища в Индонезия заради изригване на местния вулкан Анак Кракатау.

Международното летище в Джакарта първо преустанови полетите сутринта, след като беше засечена вулканична пепел във въздушното пространство.

Транспортният министър на Индонезия Дуди Пурваганди съобщи, че към момента са засегнати над 700 полета. Вулканът започна да изригва в късните часове на петък. Причинил е сеизмична активност в региона, както и разливи на лава.

Днес вулканът също изригна няколко пъти. Засегнати са международни полети до Сидни, Куала Лумпур, Сингапур и Доха. Здравният министър посъветва жителите да останат у дома, съобщава се за много случаи на раздразнение на очите от вулканичната пепел.

Снимки: АП/БТА

#150 000 души #блокирани пътници #вулкан #Индонезия

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