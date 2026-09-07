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МВнР следи ситуацията след изригването на вулкана Кракатау

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Има информация за една българка, засегната от нарушените полети

мвнр препоръки българите заради усложнената обстановка близкия изток
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Министерството на външните работи следи ситуацията във връзка с изригването на вулкана Анак Кракатау в Индонезия и последвалите нарушения на въздушния трафик, съобщиха от ведомството.

Към момента МВнР разполага с информация за една българска гражданка, засегната от нарушенията на полетите, която се намира в Истанбул. Тя е добре и е в контакт с българските дипломатически представители.

Към момента няма постъпили други сигнали от български граждани във връзка със ситуацията.

От дипломатическото ведомство съветват българските граждани, пътуващи към засегнатия регион или намиращи се в него предварително да се информират от графиците на избраните превозвачи дали има евентуални промени или отмени на транспортни услуги.

#Кракатау #МВнР, #изригване

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