Властите в Банкок обявиха бедствено положение заради причинени от проливни дъждове наводнения (СНИМКИ)

Властите в столицата на Тайланд – Банкок, обявиха днес бедствено положение във всичките 50 района на града заради причинени от поройни дъждове наводнения, предаде Франс прес. Решението, което дава възможност на местните власти да задействат извънредни мерки, беше взето, след като от четвъртък насам в Банкок паднаха близо 300 милиметра дъжд, каза губернаторът на столицата Чадчарт Ситипунт.

"Водата продължава да се покачва. В момента е трудно да се излезе навън. Тя стига до кръста ми", разказа 67-годишна продавачка, която живее близо до канал в централната част на града. "Не мога да отида никъде. Затворих магазина си преди два дни", допълни тя, като отбеляза, че не е виждала подобни наводнения в столицата от 15 години.

Дъждът, който вали почти без прекъсване, е наводнил пътищата, повишил е равнището на водата в каналите в Банкок, поради което много сгради покрай тях също са наводнени. Според губернатора най-тежко е засегната източната част на града. "Продължава да вали, ние правим всичко възможно. Опитваме се да изпомпваме водата, но каналите са пълни", обясни той пред журналисти.

Тайландската метеорологична служба предупреди, че проливните дъждове ще продължат в повечето части на страната до неделя, поради установилата се над централната част на страната област на ниско атмосферно налягане и засилващ се мусон в югозападната част, посочва Асошиейтед прес.

До днес наводненията са засегнали повече от 84 000 души в 21 провинции в цялата страна, особено в централните райони. Властите съобщиха, че са разкрити няколко временни убежища за настаняване на хора, принудени да напуснат домовете си, а някои държавни учреждения са били отворени за паркиране на автомобили.

снимки: БТА

През 2011 г. тежки наводнения в цял Тайланд отнеха живота на повече от 500 души и нанесоха щети на милиони жилища, припомня Франс прес.