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Голямото завръщане: Натоварен трафик на входовете на София

Иво Никодимов от Иво Никодимов
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Снимка: БГНЕС
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Силен трафик в последния от серията почивни дни. 139-ма пияни и дрогирани зад волана са задържани в събота и неделя. Две катастрофи в днешния ден затрудниха движението по магистралите „Тракия“ и „Хемус“. Натоварено, но без тапи беше преминаването през Кресна.

Натоварено, но без задръствания е движението по входовете на столицата. Екипи на "Пътна полиция" са в готовност да го регулират, ако това се наложи. Верижна катастрофа на автомагистрала „Тракия“ в района на Карнобат блокира движението в ранните следобедни часове, тази катастрофа е само с материални щети. Автомобилите бяха бързо изтеглени от пътното платно и движението беше възстановено нормално.

Катастрофа между три автомобила край село Чурек на автомагистрала „Хемус“ създаде по-сериозни затруднения. Образува се над 10-километрова колона. Има един пострадал. Катастрофата е станала заради аварирал автомобил, в който са се ударили други две коли.

Над 700 екипа полицаи регулират движението в цялата страна в днешния ден. Изключително много обаче са нарушенията, които са засечени. 139 са задържани само за два дни след употреба на алкохол и наркотици и седнали зад волана.

Лъчезар Близнаков - "Пътна полиция", ГДНП: "Както виждате, колегите са на терен, навсякъде е обезпечено с полицейски екипи, особено в ходовете на големите градове. Успяхме да осигурим и за днешното денонощие над 700 полицейски екипа. Много са силите в Кресненското дефиле. Там, за щастие, днес интензивно е движението, но не е натоварено. Бавно става придвижването през самото дефиле, но на автомагистрала „Струма“ към момента няма изчакващи автомобили. Около 200–300 метра колона, което знаете, че според ситуацията, която е цялото лято, е нормално."

В момента натоварено, но спокойно и без задърстване е и движението при влизането на столицата от магистрала „Люлин“.

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