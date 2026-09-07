Надежда за мир: Ще бъдат ли подновени тристранните преговори между Москва, Киев и Вашингтон?

Специалният американски пратеник на президента Тръмп в Москва и Киев Стив Уиткоф съобщи, че е постигнат съществен напредък към подновяване на тристранните преговори с Русия и Украйна за край на войната. По време на разговорите си в неделя в Киев с европейски представители американските преговарящи са съобщили за „нова готовност на Русия за преговори“, обяви официален Париж. Москва също не изключи нови тристранни преговори и евентуален телефонен разговор Путин-Тръмп.

Украинският президент обяви, че подготвя продължение на преговорите след посещението на пратениците на Доналд Тръмп в Москва и Киев за подновяване на дипломатическия процес по прекратяване на руската инвазия. Зеленски уточни, че се е срещнал и с украинския преговорен екип след разговорите с американските представители в Киев. Украинският лидер е имал и среща на четири очи с Джаред Къшнър и Стив Уиткоф.

Джаред Къшнър - специален пратеник на президента Тръмп: "Стив и аз мислим, че връщане към тристранния формат ще бъде наистина продуктивно, както направихме преди 6 месеца. Говорихме и с двете страни и се надяваме на напредък в тази насока много скоро. Важно е да говорим за големите въпроси, това е очевидно, но и по начини за постигане на деескалация."

Стив Уиткоф - специален пратеник на президента Тръмп: "Нашата работа с Джаред е да съберем страните, да намалим различията помежду им, да създадем добри канали за комуникация. Надяваме се, че започнахме този процес конструктивно през последните 48 часа. Уверени сме, че ще се стигне до добра развръзка."

В разговорите са участвали и представители на Франция, Великобритания и Германия.

Володимир Зеленски - президент на Украйна: „Териториалният въпрос остава актуален. Това не означава, че прекарахме много време в обсъждането му, но имахме възможност да го засегнем. Във всеки случай, придържам към мнението си, че такива сложни въпроси могат да бъдат решени само на лидерско равнище“.

Американската делегация е представила нови, „по-ефикасни“ предложения за край на войната, съобщи украински представител, без да дава подробности. Кремъл не изключи подновяване на тристранните преговори между Москва, Киев и Вашингтон.

Дмитрий Песков - говорител на Кремъл: „Не изключваме да се състои телефонен разговор между президентите Путин и Тръмп след посещението на американските преговарящи. Не изключваме и подновяване на тристранния формат, но на този етап е преждевременно да се говори за място и време.“

Размяната на удари между Русия и Украйна не спира. През изминалата нощ Русия порази с дрон търговски център в Запорожие, възникнал е пожар на площ от 700 квадратни метра, за пострадали не се съобщава. Рано сутринта руските сили са бомбардирали и Краматорск.

Юри - жител на Краматорск: „Продължаваме да живеем и да оцеляваме. Продължаваме и да се надяваме на добри новини за край на войната“.

Един човек е загинал и четирима са били ранени при украински удар с дрон в руската Пермска област, съобщиха местните власти.