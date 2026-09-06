Дипломатически совалки: Продължават усилените опити за постигане на мир в Украйна

Специалните пратеници на Тръмп – Стив Уиткоф и Джаред Къшнър се очаква да пристигнат днес в Киев
Продължават усилените опити за постигане на дипломатическо решение на войната в Украйна. Специалните пратеници на Доналд Тръмп – Стив Уиткоф и Джаред Къшнър се очаква да пристигнат днес в Киев.
Вчера вечерта двамата проведоха над 3-часова среща с руския президент Владимир Путин в Москва. От Белия дом съобщават, че те са обсъдили съществени планове за край на войната, които ще бъдат обявени в следващите седмици.
Самият Путин определи разговорите като "трудни", но не скри, че се чувства комфортно в компанията на Уиткоф и Къшнър. Москва и Киев се съгласиха на временно прекратяване на обстрела срещу двете столици докато тече визитата на американските представители.
Украинският президент Володимир Зеленски каза, че е в контакт с Уиткоф и Къшнър и оценява усилията им за постигане на мир.
Юрий Ушаков, съветник на Владимир Путин: "Нашият президент е потвърдил желанието си да продължи да работи с американската страна за намиране на политическо и дипломатическо решение. Стив Уиткоф и Джаред Къшнър са поели личен ангажимент да продължават да работят за постигането на споразумение за траен мир и решение за конфликта в Украйна. Американските представители бяха изключително добре подготвени за тази среща и не просто показаха интерес към бързо прекратяване на бойните действия, но предложиха и богат набор от идеи за споразумение."