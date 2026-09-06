Дипломатически совалки: Продължават усилените опити за постигане на мир в Украйна

Продължават усилените опити за постигане на дипломатическо решение на войната в Украйна. Специалните пратеници на Доналд Тръмп – Стив Уиткоф и Джаред Къшнър се очаква да пристигнат днес в Киев.

Вчера вечерта двамата проведоха над 3-часова среща с руския президент Владимир Путин в Москва. От Белия дом съобщават, че те са обсъдили съществени планове за край на войната, които ще бъдат обявени в следващите седмици.

Самият Путин определи разговорите като "трудни", но не скри, че се чувства комфортно в компанията на Уиткоф и Къшнър. Москва и Киев се съгласиха на временно прекратяване на обстрела срещу двете столици докато тече визитата на американските представители.

Украинският президент Володимир Зеленски каза, че е в контакт с Уиткоф и Къшнър и оценява усилията им за постигане на мир.