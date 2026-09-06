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Дипломатически совалки: Продължават усилените опити за постигане на мир в Украйна

Джанан Дурал от Джанан Дурал
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Специалните пратеници на Тръмп – Стив Уиткоф и Джаред Къшнър се очаква да пристигнат днес в Киев

Снимка: БТА
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Продължават усилените опити за постигане на дипломатическо решение на войната в Украйна. Специалните пратеници на Доналд Тръмп – Стив Уиткоф и Джаред Къшнър се очаква да пристигнат днес в Киев.

Вчера вечерта двамата проведоха над 3-часова среща с руския президент Владимир Путин в Москва. От Белия дом съобщават, че те са обсъдили съществени планове за край на войната, които ще бъдат обявени в следващите седмици.

Самият Путин определи разговорите като "трудни", но не скри, че се чувства комфортно в компанията на Уиткоф и Къшнър. Москва и Киев се съгласиха на временно прекратяване на обстрела срещу двете столици докато тече визитата на американските представители.

Украинският президент Володимир Зеленски каза, че е в контакт с Уиткоф и Къшнър и оценява усилията им за постигане на мир.

Юрий Ушаков, съветник на Владимир Путин: "Нашият президент е потвърдил желанието си да продължи да работи с американската страна за намиране на политическо и дипломатическо решение. Стив Уиткоф и Джаред Къшнър са поели личен ангажимент да продължават да работят за постигането на споразумение за траен мир и решение за конфликта в Украйна. Американските представители бяха изключително добре подготвени за тази среща и не просто показаха интерес към бързо прекратяване на бойните действия, но предложиха и богат набор от идеи за споразумение."

#Стив Уиткоф #преговори за мир в Украйна #визита в Москва #специални пратеници #войната в Украйна #Джаред Къшнър

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