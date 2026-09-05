Вучич повежда листата на управляващите на предсрочните избори в Сърбия

Ръководният орган на управляващата Сръбска прогресивна партия издигна официално президента Александър Вучич за водач на листа и кандидат за следващ премиер.



Партията ще проведе предизборната си кампания за предсрочните парламентарни избори под надслов "Александър Вучич - Единна Сърбия". Дата на вота не е определена официално, но в изказването си на форум в Ниш Вучич призова: "Към победа на 25 октомври".

Десетки антиправителствени доменстранти преминаха днес по улиците на Ниш по време на форума на управляващата формация. Масовото недоволство от настоящата власт беше породено от рухването на козирка на ремонтираната гара в Нови Сад преди две години с 16 жертви. Демонстранти обвини правителството в корупция и некомпетентност и поискаха нови избори.