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Андрей Жеков: Беше истинско удоволствие

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Чете се за: 00:57 мин.
Български волейбол
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Това прощаване не бе само на Теодор Салпаров, сподели бившият разпределител относно бенефиса на либерото.

андрей жеков беше истинско удоволствие
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Андрей Жеков определи като емоционален бенефиса на Теодор Салпаров „Една кариера – Една легенда“. Бившият съотборник на либерото в националния отбор, който бе част от отбора на Българските звезди на събитието, сподели, че то е било като едно прощаване и за останалите.

Ето какво каза още бившият разпределител след края на демонстративния мач в чест на Салпаров.

"И за мен лично беше много емоционално, минали са много години, някои от много години не играем. В не много добра форма сме, но да сме отново заедно в тази зала, беше като едно прощаване, както каза той не само негово. Беше истинско удоволствие за мен“, каза Жеков.

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