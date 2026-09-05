Андрей Жеков: Беше истинско удоволствие

Андрей Жеков определи като емоционален бенефиса на Теодор Салпаров „Една кариера – Една легенда“. Бившият съотборник на либерото в националния отбор, който бе част от отбора на Българските звезди на събитието, сподели, че то е било като едно прощаване и за останалите.

Ето какво каза още бившият разпределител след края на демонстративния мач в чест на Салпаров.

"И за мен лично беше много емоционално, минали са много години, някои от много години не играем. В не много добра форма сме, но да сме отново заедно в тази зала, беше като едно прощаване, както каза той не само негово. Беше истинско удоволствие за мен“, каза Жеков.