Започнаха честванията за 141-годишнината от Съединението (СНИМКИ)

В град Съединение започнаха тържествата по повод 141 години от Съединението на Княжество България и Източна Румелия.

С традиционната историческа възстановка десетките зрители отново си припомниха моменти от действията на Голямоконарската чета, предвождана от Продан Тишков -Чардафон. На 5 срещу 6 септември 1885 г. четниците арестуват генерал губернатора на Източна Румелия и ден по-късно е провъзгласено Съединението.

С военни почести беше посрещнато знамето на четата, извезано от Недялка Шилева. В своето послание кметът на града Георги Руменов, призова да помним, че силата ни е в единството, а бъдещето - в нашите общи усилия.

Тържествата завършиха със заря-проверка.