Интензивен трафик в района на Кресна: Отново километрични опашки по пътя към Гърция

Интензивен трафик и километрични опашки се образуваха през целия ден в района на Кресна. Задръстванията започваха още преди пътен възел „Симитли“, преминаваха през цялото Кресненско дефиле и стигаха до град Кресна.
Пътуващите се налагаше да изчакват между един и три часа. В следобедните часове трафикът обърна посоката си и се образуваха колони на кръговото кръстовище в Кресна, в посока София.
Към този час движението е значително по-спокойно, но остава по-интензивно към столицата.
Очаква се трафикът отново да се засили в понеделник, когато много хора ще тръгнат да се прибират преди първия работен ден.