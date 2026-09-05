ВМРО подкрепя Илияна Йотова за президент и Кирил Вълчев за вицепрезидент

ВМРО ще подкрепи кандидатурата на Илияна Йотова за президент и Кирил Вълчев за вицепрезидент на предстоящите избори през октомври. Това заяви лидерът на партията днес по време на отбелязването на 102 години от гибелта на Тодор Александров и 36 години от кончината на Иван Михайлов. Паметта на легендарните водачи на ВМРО беше почетена днес с панихида и поднасяне на венци и цветя край параклиса „Св. Илия“ над село Сугарево в Пирин планина.

След молебена лидерът на ВМРО Красимир Каракачанов коментира и казуса с Ива Михайлова, който БНТ следи още от самото начало.