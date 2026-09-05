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ВМРО подкрепя Илияна Йотова за президент и Кирил Вълчев за вицепрезидент

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ВМРО ще подкрепи кандидатурата на Илияна Йотова за президент и Кирил Вълчев за вицепрезидент на предстоящите избори през октомври. Това заяви лидерът на партията днес по време на отбелязването на 102 години от гибелта на Тодор Александров и 36 години от кончината на Иван Михайлов. Паметта на легендарните водачи на ВМРО беше почетена днес с панихида и поднасяне на венци и цветя край параклиса „Св. Илия“ над село Сугарево в Пирин планина.

След молебена лидерът на ВМРО Красимир Каракачанов коментира и казуса с Ива Михайлова, който БНТ следи още от самото начало.

Красимир Каракачанов – лидер на ВМРО – Българско национално движение: „За мен това е едно изключително политически насочено дело и аз не съм оптимист, че скопските власти ще проявят елементарен хуманизъм, защото става въпрос за хуманност. Това е едно младо момиче, което има проблеми след една катастрофа. Аз не искам да кажа кой е виновен, кой крив и кой прав в това дело, но спокойно, тъй като въпросът вече се поставя и от българския президент, и от Външното министерство на България, спокойно може да се сключи едно споразумение, при което те разрешават да дойде да се лекува в България, а българското правителство се задължава след лечението да я предостави, за да се явява в съда – било за защита, било за присъда. Елементарно.“

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