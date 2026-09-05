Георги Господинов с наградата "Жан Моне": "Литературата е антидот срещу разпада"

Романът "Градинарят и смъртта" на Георги Господинов в превод на Мари Врина спечели наградата на европейска литература "Жан Моне". Причината - все повече български автори пробиват с идеите и таланта си на международните книжни пазари, а с това поставят темата за българското светоусещане и се включват в големия разговор за култура.

"Градинарят и смъртта" спокойно може да се определи като дълбоко личен роман на Господинов. Авторът разказва за баща си, който е бил градинар, но същевременно отразява съдбата на цяло едно поколение, родено в края на Втората световна война и преживяло големите сътресения в съвременна Европа.

Георги Господинов, автор на "Градинарят и смъртта": "Исках да разкажа за това поколение, което сега си отива. Минало през цялата половина на века, през прехода и отиващо си сега в един момент на други войни. Знаете ли, има нещо тъжно в това как изпращаш света, от който си отиваш. В какъв свят умираш. И аз много исках да разкажа за това поколение, което си отиде мълчаливо в такъм свят, като днешния."

"Градинарят и смъртта" има шанса да получи оценката на читателя бързо в един свят наситен с информация, в който връзката с автора е непосредствена.

Георги Господинов, автор на "Градинарят и смъртта": "Най-хубавото нещо беше, когато някой ми пише: "Затворих последната страница и веднага позвънях на баща си". И това е, книгите трябва да предизвикват жестове. Литературата трябва да свърши някакво работа и в човешкото и това, което ни заобикаля. Аз наивно продължавам да вярвам, че литературата е основният антидот срещу пропаганда и срещу разпади, защото ние сме в разпади. Но ако между нас стои една книга, една лична история, това намалява силата на разпада."

Дали вярването на Господинов за ролята на една книга в съвременния свят е наивно или наистина е част от нашия ден говори оценката на журито, присъдило наградата "Жан Моне". Председателят Жерар дьо Кортанс описва романа като "Книга на светлината срещу черната дупка на смъртта".

Георги Господинов, автор на "Градинарят и смъртта": "Може да утеши, може да ни даде така други нива на смисъла. Това вероятно и това, че книгата, тя е лична, но в нея се опитвам да разкажа за историята на едно поколение, родено в края на войната. И което е пренесло идеята за света и за Европа, въпреки че сме били от тази страна на берлинската стена, на Желязната завеса, но нашите родители са успели да пренесат и да запазят мечтата по Европа и това е част от тъканта на книгата. И тази книга е отключила някакви особени лични вълнения у читателите, надявам се да е така."

"Градинарят и смъртта" на Георги Господинов печели в конкуренцията на съвременните автори като Джени Ерпенбек, Леа Ипи, Хавиер Серкас, Джоузеф О'Конър и Андреа Баяни. Наградата "Жан Моне" е сред най-авторитентите френски литературни отличия с голям международен престиж. Основана е през 1995 г. на името на един от бащите основатели на съвременна Европа е Европейския съюз. Сред носителите на наградата са някои от най-големите имена на съвременната световна литература като Антонио Табуки, Патрик Модиано, Иън Макюън, Йон Калман Стефансон и Паскал Киняр. През 2004 г. наградата "Жан Моне" е връчена на Анжел Вагенщайн за романа му "Сбогом Шанхай".

Георги Господинов, автор на "Градинарят и смъртта": "Винаги е хубаво, когато български писател спечели голяма европейска награда. Мисля, че по този начин поправяме една несправедливост от дълги години и българската литература може да се нареди там, където й е мястото."

През 2023 г. Георги Господинов печели престижното отличие "Букър" за "Времеубежище". Романът преди това е удостоен с "Премио Стрега Еуропео" и голямата награда за литература на Атина. Друг роман на Господинов "Физика на тъгата" печели наградите "Ян Михалски" в Швейцария и "Ангелус" в Полша.