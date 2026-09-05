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Георги Господинов с първи думи само пред БНТ: Хубаво е, когато български писател спечели голяма европейска награда

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Снимка: БНТ
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Поредно признание за българския писател Георги Господинов. Романът му "Градинарят и смъртта" му донесе наградата за европейска литература "Жан Моне" за 2026 година.

Господинов е най-награждаваният съвременен български писател. До момента той има 9 престижни международни литературни награди.

Екипът ни го откри в Народния театър, където текат репетиции за спектакъл по романа му "Физика на тъгата", чиято премиера ще бъде на 6 октомври.

Георги Господинов, писател: "Хубаво е, защото тази награда са печелили наистина големи фигури като Иън Макюън, Паскал Киняр и много други... и защото винаги е хубаво, когато български писател спечели голяма европейска награда."

Автор: Яна Тодорова, стажант-репортер

#европейска награда за литература #георги господинов

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