Георги Господинов с първи думи само пред БНТ: Хубаво е, когато български писател спечели голяма европейска награда

Поредно признание за българския писател Георги Господинов. Романът му "Градинарят и смъртта" му донесе наградата за европейска литература "Жан Моне" за 2026 година.

Господинов е най-награждаваният съвременен български писател. До момента той има 9 престижни международни литературни награди.

Екипът ни го откри в Народния театър, където текат репетиции за спектакъл по романа му "Физика на тъгата", чиято премиера ще бъде на 6 октомври.

Георги Господинов, писател: "Хубаво е, защото тази награда са печелили наистина големи фигури като Иън Макюън, Паскал Киняр и много други... и защото винаги е хубаво, когато български писател спечели голяма европейска награда."

Автор: Яна Тодорова, стажант-репортер