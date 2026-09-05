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Модерен скутер в помощ на варненските спасители на плажа

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Деян Михайлов
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Снимка: БНТ
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Скутер в помощ на спасителите на плажа работи от това лято край морето във Варна. Апаратът помага за по-бързото придвижване на спасителите и е особено полезен в бурно море. Скутерът е дарен от варненска фирма за яхти и оборудване и към момента се ползва само на един от постовете.

Спасителите казват, че благодарение на скутера по-бързо достигат до бедстващи в морето хора.

Веселин Ангелов, старши спасител: “Без да е изморен и давайки им спасителния буй, могат двама души да се хванат, и после дрончето може да изтегли спасителя и бедстващия до брега. Старите методи, с които достигахме на по-далечни разстояния предполагаха трима-четирима души да се включат.”

Скутерът все още се ползва експериментално от спасителите на плажа. За работата с него не е необходимо допълнително обучение.

Ренета Трифонова, представител на фирмата: “Решихме, че морето и водните спасители в България имат нужда от подпомагане, защото наистина има случаи, в които знаем, че са изключителни професионалисти с умения, но знаем че изразходват много усилия и имат нужда от подпомагащо средство.”

Концесионерите казват, че търсят начини да гарантират сигурността на летовниците, а и да подпомогнат спасителите.

Дирон Ръсовски, концесионер на плаж: “За догодина може би ще се увеличат апаратите. Те имат съществен принос в нашата дейност, така че бъдещето е натам. Нови технологии, нови дронове, подводни, земни, въздушни, ще улеснят нашата работа.”

Скутерите ще помогнат да се преодолее и хроничният недостиг на спасители по морето, казват концесионери.

#морски спасители #скутер #Варна

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