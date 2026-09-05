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Полицията в Ню Йорк застреля мъж на Бруклинския мост

Джанан Дурал от Джанан Дурал
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Снимка: БТА/Архив
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Инцидент в Ню Йорк – полицията застреля мъж на Бруклинския мост.

Мъжът се е бил покатерил по въжетата на моста и е размахвал нож, след което заплашил и че има бомба. Повече от час полицейските служители разговаряли с него, в опит да го свалят, но той отказвал. Малко след това тръгнал към един от полицаите с ножа и е бил ликвидиран.

Заради инцидента за часове движението на моста, който свързва Бруклин и Манхатън беше спряно. Стрелбата става само дни, след като жена намушка двама минувачи на друга емблематична локация в Ню Йорк – "Таймс Скуеър".

#застрелян мъж #Бруклин #Ню Йорк #инцидент

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