Полицията в Ню Йорк застреля мъж на Бруклинския мост

Инцидент в Ню Йорк – полицията застреля мъж на Бруклинския мост.

Мъжът се е бил покатерил по въжетата на моста и е размахвал нож, след което заплашил и че има бомба. Повече от час полицейските служители разговаряли с него, в опит да го свалят, но той отказвал. Малко след това тръгнал към един от полицаите с ножа и е бил ликвидиран.

Заради инцидента за часове движението на моста, който свързва Бруклин и Манхатън беше спряно. Стрелбата става само дни, след като жена намушка двама минувачи на друга емблематична локация в Ню Йорк – "Таймс Скуеър".