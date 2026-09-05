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Опитите за постигане на мир в Украйна: Специалните пратеници на Тръмп пристигат в Москва

Джанан Дурал от Джанан Дурал
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Очаква се утре Стив Уиткоф и Джаред Къшнър да бъдат и в Киев

Снимка: БТА
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Важен уикенд за опитите за постигане на мир в Украйна – специалните пратеници на Доналд Тръмп – Стив Уиткоф и Джаред Къшнър пристигат на посещение в Москва, след което се очаква утре да бъдат и в Киев.

Двамата ще обсъждат продължаващите опити за прекратяване на войната между Русия и Украйна, заяви Тръмп. По думите му, Вашингтон вече има конкретно предложение за споразумение.

Украинският президент Володимир Зеленски е наредил временно спиране на въздушните атаки срещу руската територия и призова Москва да направи същото.

В четвъртък Владимир Путин каза, че има шанс да бъде постигната сделка за край на войната. Доналд Тръмп пък коментира тази нощ, че Путин не иска да напада Европа и НАТО-вски държави, след като тази седмица напрежението се покачи заради серия от саботажи в Германия.

#Американски пратеници #Стив Уиткоф #войната в Украйна #Джаред Къшнър

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