БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Двойно убийство и самоубийство в Исперих
Чете се за: 00:55 мин.
Откриха 100 кг кокаин и 200 кг марихуана в камион на...
Чете се за: 02:17 мин.
Голям пожар избухна край Бургас, пламнаха папур и сухи треви
Чете се за: 00:40 мин.
КРС за заглушителите: Служителите ни са действали в...
Чете се за: 03:57 мин.
Премиерите Радев и Фицо с коментар за ядрената енергетика...
Чете се за: 03:15 мин.
От днес започва изплащането на пенсиите за септември
Чете се за: 01:12 мин.
Явор Гечев: „Кошница с грижа“ даде резултати,...
Чете се за: 11:00 мин.
Доживотен затвор за шофьора на автобуса, причинил смъртта...
Чете се за: 02:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Премиерът Румен Радев проведе среща за постигнатия от България напредък за излизане от сивия списък за пране на пари

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:45 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Министър-председателят Румен Радев проведе днес среща с представители на Съвместната група на Групата за финансови действия срещу изпирането на пари (FATF) и на Комитета на експертите за оценка на мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма към Съвета на Европа (MONEYVAL).

По време на срещата бяха обсъдени предприетите от България действия и постигнатият напредък за излизането на страната ни от списъка на държавите със стратегически слабости в системите за борба с прането на пари и финансирането на тероризма. Очаква се финалното решение да бъде взето през октомври в Париж.

#Съвместната група на Групата за финансови действия срещу изпирането на пари #премиерът Румен Радев #среща

Последвайте ни

ТОП 24

Доживотен затвор за шофьора на автобуса, причинил смъртта на двамата полицаи в Бургас
1
Доживотен затвор за шофьора на автобуса, причинил смъртта на...
Незаконно оръжие, самоделни бомби и антики са иззети при полицейска акция в село Сталийска махала
2
Незаконно оръжие, самоделни бомби и антики са иззети при полицейска...
Гергана Петрова заяви, че въпреки опитите на МВР да я мачкат, ще продължи да защитава хората в района
3
Гергана Петрова заяви, че въпреки опитите на МВР да я мачкат, ще...
Над 56 600 фалшиви артикула са унищожени под митнически контрол във Варна
4
Над 56 600 фалшиви артикула са унищожени под митнически контрол във...
Погребението на Ратко Младич ще се състои с понеделник в Сърбия
5
Погребението на Ратко Младич ще се състои с понеделник в Сърбия
Двойно убийство и самоубийство в Исперих
6
Двойно убийство и самоубийство в Исперих

Най-четени

На 63-годишна възраст ни напусна актрисата Юлиана Караньотова
1
На 63-годишна възраст ни напусна актрисата Юлиана Караньотова
Чужденец е убил млада жена в апартамент в столичния квартал "Бъкстон"
2
Чужденец е убил млада жена в апартамент в столичния квартал...
Времето през септември: Най-високите температури ще са между 31° и 36°, а най-ниските – между 5° и 10°
3
Времето през септември: Най-високите температури ще са между...
Добра новина за учениците: На 15 септември няма да вали
4
Добра новина за учениците: На 15 септември няма да вали
Костадин Костадинов е окончателно осъден за дискриминация и проповядване на омраза срещу Соломон Паси
5
Костадин Костадинов е окончателно осъден за дискриминация и...
Прокуратурата разследва родителите на 6-годишно дете, паднало от тротинетка във Велинградско
6
Прокуратурата разследва родителите на 6-годишно дете, паднало от...

Още от: Политика

Смяна в управлението на Слънчев бряг: Иван Шишков поиска инфраструктурата да премине към Община Несебър
Смяна в управлението на Слънчев бряг: Иван Шишков поиска инфраструктурата да премине към Община Несебър
Андрей Гюров: Тревожна е тезата на Радев, че Европа трудно ще съществува срещу Русия Андрей Гюров: Тревожна е тезата на Радев, че Европа трудно ще съществува срещу Русия
Чете се за: 01:22 мин.
Роберт Фицо на посещение у нас: България и Словакия с тясно сътрудничество за ядрената енергетика и отбрана (ОБЗОР) Роберт Фицо на посещение у нас: България и Словакия с тясно сътрудничество за ядрената енергетика и отбрана (ОБЗОР)
Чете се за: 06:27 мин.
Румен Радев пред депутатите: Ние стоим твърдо до Германия, но трябва да запазим частица разум Румен Радев пред депутатите: Ние стоим твърдо до Германия, но трябва да запазим частица разум
Чете се за: 05:37 мин.
Илияна Йотова след срещата с Роберт Фицо: Конфликтът в Украйна няма военно решение Илияна Йотова след срещата с Роберт Фицо: Конфликтът в Украйна няма военно решение
Чете се за: 02:52 мин.
От ПП поискаха оставката на министъра на здравеопазването Катя Ивкова От ПП поискаха оставката на министъра на здравеопазването Катя Ивкова
Чете се за: 02:00 мин.

Водещи новини

Двойно убийство и самоубийство в Исперих
Двойно убийство и самоубийство в Исперих
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Откриха 100 кг кокаин и 200 кг марихуана в камион на входа на Бургас Откриха 100 кг кокаин и 200 кг марихуана в камион на входа на Бургас
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Роберт Фицо на посещение у нас: България и Словакия с тясно сътрудничество за ядрената енергетика и отбрана (ОБЗОР) Роберт Фицо на посещение у нас: България и Словакия с тясно сътрудничество за ядрената енергетика и отбрана (ОБЗОР)
Чете се за: 06:27 мин.
У нас
Румен Радев пред депутатите: Ние стоим твърдо до Германия, но трябва да запазим частица разум Румен Радев пред депутатите: Ние стоим твърдо до Германия, но трябва да запазим частица разум
Чете се за: 05:37 мин.
У нас
Ново напрежение между Лондон и Буенос Айрес заради Фолклендските...
Чете се за: 02:22 мин.
По света
Разследването на саботажа в Мюнхен: Оставиха в ареста двама...
Чете се за: 02:15 мин.
По света
Засилен трафик: Тапи по пътя към Гърция
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
"Жената, която донесе стабилност на Италия" - Мелони...
Чете се за: 04:40 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ