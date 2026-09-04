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Бум на летните вируси в Благоевград

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Владислава Миланова
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Бум на летните вируси в Благоевград. Само две са свободните легла в инфекциозното отделение на болницата в града. И макар симптомите да отшумяват за 2-3 дни, лекарите предупреждават, че лесно може да се стигне до дехидратация, особено при децата. Затова съветват лечението да става след консултация с медик.

Пациенти, основно с оплаквания от висока температура и стомашно-чревни разстройства изпълват коридорите на поликлиниката в Благоевград.

"С температура е, не знам, цяла нощ е с температура."

"Даже и в момента със сина ми отиваме до личната и половината колежки в работата също са с летния вирус, гърло и температура."

Лекарите казват, че увеличеният брой на пациентите се дължи на вируси, които циркулират през лятото.

д-р Румен Новоселски, завеждащ Инфекциозно отделение към МБАЛ-Благоевград:"В момента има много болни, но пак подчертавам, това не е някакво изключение, наистина те тази година са малко повече от нормалното но месеците юни, юли и август, когато има по-високи външни температури обикновено имунитета на хората пада и много често много от тях получават такива оплаквания стомашно-чревни."

Основната опасност е дехидратацията на организма, особено при децата.

д-р Румен Новоселски, завеждащ Инфекциозно отделение към МБАЛ-Благоевград: "Хората са астено-адинамични, което означава отпаднали, отпуснати, проявява се безапетитие обикновено. Тези симптоми водят не само до обезводняване, тоест до намаляване на течностите в организма, а особено опасно е така наречената намаляването на количествата на електролитите в човешкия организъм."

"Много е неприятно с тези температури, обезводняване."

"Задължително консултация с лекар и така за два-три дни отшумява."

За да се предпазим, медиците съветват по-често да мием ръцете си и да пием повече вода.

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