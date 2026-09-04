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Слънчево и горещо през уикенда, захлаждане в началото на седмицата

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Снимка: БТА/Архив
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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В близките дни ще бъде слънчево, с вероятност за слаби и изолирани следобедни превалявания главно в източните и планинските райони от страната. В началото на новата седмица предстои временно захлаждане, но в събота и неделя в почти цялата страна ще бъде горещо.

Максималните температури утре ще бъдат между 31° и 36°, в София – около 32°, по Черноморието - от 28° до 30°.

Ще бъде почти безоблачно, със слаб югозападен вятър.

В планините ще бъде ветровито, особено по високите части, където ще духа силен силен североизточен вятър.

Ще бъде слънчево с максимални температури в курортите от 20° на Алеко до 24° на Боровец и Пампорово.

Слънчево ще бъде и на морския бряг с максимални температури от 28° до 30°. Вятърът ще бъде слаб, с посока от югоизток.

Слабо ще бъде и вълнението на морето, с височина на вълните под половин метър. Температурата на морската вода е 25° - 26°.

Необичайно висока е температурата на морската вода покрай бреговете на Италия, в повечето райони около 28° - 29°. По западното крайбрежие на Балканите е с около градус по-ниска, 27° - 28°, но около остров Корфу също е 29°.

На изток от Халкидики температурата на морската вода е като по нашето крайбрежие - 25° - 26°.

Слънчево и горещо ще бъде утре и почти навсякъде на Балканите.

Превалявания ще има само в на-северните части от полуострова. С валежи, в отделни райони интензивни и с гръмотевични бури, ще бъде за пореден ден в Северна Европа. В останалата част от континента ще бъде слънчево, а в Южна Франция, Испания, Португалия и Италия - с опасно високи температури.

Горещо ще се задържи и у нас не само утре, но и в неделя. Ще бъде и ветровито, и почти без валежи и районите с екстремен риск от пожари, областите в червено на картата, ще продължат да се увеличават.

В началото на новата седмица температурите - и минималните, и максималните ще се понижат, но временно. Ще се задържи слънчево, със слаби и изолирани следобедни превалявания главно в източните и планинските райони от страната.

В сряда сутринта ще остане твърде хладно, но дневните температури отново ще тръгнат нагоре.

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