Президентът Илияна Йотова участва в откриването на Националния фолклорен фестивал в Неделино

Президентът Илияна Йотова участва в откриването на юбилейното 25-о издание на Националния фолклорен фестивал за двугласно пеене и народна песен с международно участие в Неделино.

Официалното откриване на фолклорния фестивал е на централния площад в града, където президентът Илияна Йотова приветства участниците от България и чужбина и гостите на Неделино.