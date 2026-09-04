Пожарът край Бургас застраши предприятия и природния резерват

Голям пожар избухна край бургаските квартали „Рудник“ и „Черно море“ малко след 13 часа. Огънят е тръгнал от сухи треви и храсти, бързо е увеличил мащаба си и е обхванал папури край два водоема в резервата около Атанасовото езеро и бургаските солници.

Пламъците за застрашили близки предприятия, но огънят е спрян, преди да навлезе в обектите.

Изгорели са кошери и каравана. Огънят горя на няколко фронта и достигна до природния резерват. След пълното му потушаване от екоинспекцията в Бургас ще направят оглед дали има пострадали защитени видове.