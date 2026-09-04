КНСБ с критики към управленската програма: Липсва ясна политика за доходите

Критики към управленската програма на правителството. От КНСБ я определиха като амбициозна, но обясниха че в нея няма ясна политика за повишаване на доходите и липсва визия за стимулиране на потреблението.

Пламен Димитров, президент на КНСБ: "Това е най-голямото ни опасение, че на макро ниво няма визия за това, че потреблението трябва да се стимулира непременно на всяка цена, не само заради дохода на хората. Не само за да могат да посрещнат тези цени, които са растящи. А заради факта, че икономиката ще тръгне в спирала надолу и ще повлече всички ни."