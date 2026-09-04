БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес Новини от миналото БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Голям пожар избухна край Бургас, пламнаха папур и сухи треви
Чете се за: 00:40 мин.
КРС за заглушителите: Служителите ни са действали в...
Чете се за: 03:57 мин.
Премиерите Радев и Фицо с коментар за ядрената енергетика...
Чете се за: 03:15 мин.
От днес започва изплащането на пенсиите за септември
Чете се за: 01:12 мин.
Явор Гечев: „Кошница с грижа“ даде резултати,...
Чете се за: 11:00 мин.
Доживотен затвор за шофьора на автобуса, причинил смъртта...
Чете се за: 02:32 мин.

ЗАПАЗЕНИ

КНСБ с критики към управленската програма: Липсва ясна политика за доходите

Альоша Шаламанов от Альоша Шаламанов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Запази
тримесечните доходи член домакинството нарастват 3371 разходите 3033
Слушай новината

Критики към управленската програма на правителството. От КНСБ я определиха като амбициозна, но обясниха че в нея няма ясна политика за повишаване на доходите и липсва визия за стимулиране на потреблението.

Пламен Димитров, президент на КНСБ: "Това е най-голямото ни опасение, че на макро ниво няма визия за това, че потреблението трябва да се стимулира непременно на всяка цена, не само заради дохода на хората. Не само за да могат да посрещнат тези цени, които са растящи. А заради факта, че икономиката ще тръгне в спирала надолу и ще повлече всички ни."

#Пламен Димитров КНСБ #издръжка живот #КНСБ #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

Доживотен затвор за шофьора на автобуса, причинил смъртта на двамата полицаи в Бургас
1
Доживотен затвор за шофьора на автобуса, причинил смъртта на...
Проверка не откри нарушения при транспортирането на починалото куче Нептун
2
Проверка не откри нарушения при транспортирането на починалото куче...
Заловиха фармацевт, работещ в болница във Варна, продавал марихуана и кокаин
3
Заловиха фармацевт, работещ в болница във Варна, продавал марихуана...
Предстои премахване на всички незаконни обекти около язовир „Сопот“
4
Предстои премахване на всички незаконни обекти около язовир...
Погребението на Ратко Младич ще се състои с понеделник в Сърбия
5
Погребението на Ратко Младич ще се състои с понеделник в Сърбия
Гергана Петрова заяви, че въпреки опитите на МВР да я мачкат, ще продължи да защитава хората в района
6
Гергана Петрова заяви, че въпреки опитите на МВР да я мачкат, ще...

Най-четени

На 63-годишна възраст ни напусна актрисата Юлиана Караньотова
1
На 63-годишна възраст ни напусна актрисата Юлиана Караньотова
Чужденец е убил млада жена в апартамент в столичния квартал "Бъкстон"
2
Чужденец е убил млада жена в апартамент в столичния квартал...
Времето през септември: Най-високите температури ще са между 31° и 36°, а най-ниските – между 5° и 10°
3
Времето през септември: Най-високите температури ще са между...
Добра новина за учениците: На 15 септември няма да вали
4
Добра новина за учениците: На 15 септември няма да вали
Костадин Костадинов е окончателно осъден за дискриминация и проповядване на омраза срещу Соломон Паси
5
Костадин Костадинов е окончателно осъден за дискриминация и...
Прокуратурата разследва родителите на 6-годишно дете, паднало от тротинетка във Велинградско
6
Прокуратурата разследва родителите на 6-годишно дете, паднало от...

Още от: Икономика

Имитиращите продукти ще бъдат ясно обозначени, за да знае потребителят какво консумира, заяви земеделският министър
Имитиращите продукти ще бъдат ясно обозначени, за да знае потребителят какво консумира, заяви земеделският министър
Сдружението за модерна търговия поиска оттеглянето на проекта за определяне на справедлива стойност на стоки Сдружението за модерна търговия поиска оттеглянето на проекта за определяне на справедлива стойност на стоки
Чете се за: 02:47 мин.
Четири месеца без мантинели: Опасните участъци по пътищата у нас се увеличават Четири месеца без мантинели: Опасните участъци по пътищата у нас се увеличават
Чете се за: 04:45 мин.
Няма драстичен спад на туристите през летния сезон у нас, отчете министърът на туризма Илин Димитров Няма драстичен спад на туристите през летния сезон у нас, отчете министърът на туризма Илин Димитров
Чете се за: 03:10 мин.
Удължиха срока превалутирането от левове в евро на капитала на дружествата Удължиха срока превалутирането от левове в евро на капитала на дружествата
Чете се за: 00:17 мин.
На първо четене: Премахва се продуктовата такса за моторните превозни средства На първо четене: Премахва се продуктовата такса за моторните превозни средства
8016
Чете се за: 03:45 мин.

Водещи новини

Илияна Йотова след срещата с Роберт Фицо: Конфликтът в Украйна няма военно решение
Илияна Йотова след срещата с Роберт Фицо: Конфликтът в Украйна няма...
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Над 10 кг марихуана, кокаин и 23 растения канабис иззеха от СДВР при две полицейски операции Над 10 кг марихуана, кокаин и 23 растения канабис иззеха от СДВР при две полицейски операции
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Бомбени заплахи в цялата страна: Над 300 сигнала, проверки без открити взривни вещества Бомбени заплахи в цялата страна: Над 300 сигнала, проверки без открити взривни вещества
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Токът и водата в „Баба Алино“ няма да бъдат пуснати Токът и водата в „Баба Алино“ няма да бъдат пуснати
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Голям пожар избухна край Бургас, пламнаха папур и сухи треви
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
КНСБ с критики към управленската програма: Липсва ясна политика за...
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
От ПП поискаха оставката на министъра на здравеопазването Катя Ивкова
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Трети българин е задържан и разпитан в Германия
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ