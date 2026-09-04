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Гледайте поредния епизод на подкаста на БНТ Фентъзмагории

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Спорт
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Разберете кои са най-правилните ходове преди третия кръг от Английската Висша лига.

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Поредният епизод от подкаста на БНТ Фентъзмагории вече е тук. В него спортните журналисти Радостин Любомиров и Стефан Георгиев обсъждат всичко случващо се във виртуалния английски футболен свят.

Над 9 милиона души по света играят Fantasy Premier League, като играта се радва на сериозен интерес и у нас.

Кои са най-правилните ходове преди третия кръг от сезон 2026/2027 на Висшата лига?

Вижте третия епизод във видеото!

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Гледайте поредния епизод на подкаста на БНТ Фентъзмагории
Гледайте поредния епизод на подкаста на БНТ Фентъзмагории
Гледайте първия епизод от новия сезон на подкаста Фентъзмагории Гледайте първия епизод от новия сезон на подкаста Фентъзмагории
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