Гледайте поредния епизод на подкаста на БНТ Фентъзмагории

Поредният епизод от подкаста на БНТ Фентъзмагории вече е тук. В него спортните журналисти Радостин Любомиров и Стефан Георгиев обсъждат всичко случващо се във виртуалния английски футболен свят.

Над 9 милиона души по света играят Fantasy Premier League, като играта се радва на сериозен интерес и у нас.

Кои са най-правилните ходове преди третия кръг от сезон 2026/2027 на Висшата лига?

Вижте третия епизод във видеото!