БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Министърът на енергетиката: Уреждането на задълженията...
Чете се за: 04:50 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Начален удар - 12.07.2026 г.

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:12 мин.
Спорт
Запази
начален удар 12072026
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Полуфиналите на Мондиал 2026 вече са ясни и са във фокуса на новото издание на "Начален удар".

Гост на водещата Павела Апостолова - Сеганов е Филип Чолаков - FIFO, с когото правят подробен анализ на последните два четвъртфинални сблъсъка на Световното първенство – драматичната победа на Англия с 2:1 след продължения над Норвегия и успеха на Аржентина с 3:1 след продължения срещу Швейцария.

Двамата коментират и предстоящите полуфинали на Мондиал 2026, които противопоставят Франция срещу Испания и Англия срещу Аржентина.

В предаването ще видите още специалните репортажи на пратениците на БНТ в САЩ. Стефан Георгиев разговаря с писателя Иво Иванов след драматичния четвъртфинал между Аржентина и Швейцария, а Тереза Мутафчиева ни среща в Маями с българския фен Димитър Ненов, който подкрепи Англия при изстрадания успех над Норвегия.

Вижте цялото издание на "Начален удар" във видеото!

#"Начален удар"

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Гледайте четвъртфинала Норвегия – Англия по БНТ 1 и БНТ 3
2
Гледайте четвъртфинала Норвегия – Англия по БНТ 1 и БНТ 3
Двама загинаха и трима са ранени при тежка катастрофа на главен път Е-79 край Дупница (СНИМКИ)
3
Двама загинаха и трима са ранени при тежка катастрофа на главен път...
Гледайте четвъртфинала Аржентина – Швейцария по БНТ 1 и БНТ 3
4
Гледайте четвъртфинала Аржентина – Швейцария по БНТ 1 и БНТ 3
Кодът на болестта: Български учени ускоряват търсенето на лечение за наследствени невродегенеративни заболявания
5
Кодът на болестта: Български учени ускоряват търсенето на лечение...
Сватба с близо 1300 гости в двора на видинско училище предизвика недоволство
6
Сватба с близо 1300 гости в двора на видинско училище предизвика...

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
В сряда и четвъртък в страната ще има интензивни валежи, с бури и локални градушки
2
В сряда и четвъртък в страната ще има интензивни валежи, с бури и...
Психиатър по случая на 11-годишната Наталия: Ще се грижи за детето, това ще бъде неговата разменна монета
3
Психиатър по случая на 11-годишната Наталия: Ще се грижи за детето,...
Гледайте четвъртфинала Норвегия – Англия по БНТ 1 и БНТ 3
4
Гледайте четвъртфинала Норвегия – Англия по БНТ 1 и БНТ 3
Кабинетът предлага таван от 20% за увеличението на таксите за платено обучение във вузовете
5
Кабинетът предлага таван от 20% за увеличението на таксите за...
Турция забрани къпането в Черно море
6
Турция забрани къпането в Черно море

Още от: Мондиал 2026

От Ню Йорк до Сан Франциско – българска двойка прекоси САЩ в търсене на приключения
От Ню Йорк до Сан Франциско – българска двойка прекоси САЩ в търсене на приключения
Димитър Ненов подкрепи Англия на Мондиал 2026: Вярвам, че най-после ще триумфира след 60 години Димитър Ненов подкрепи Англия на Мондиал 2026: Вярвам, че най-после ще триумфира след 60 години
Чете се за: 01:57 мин.
Сенегал освободи Папе Тиау след неубедителното представяне на Мондиал 2026 Сенегал освободи Папе Тиау след неубедителното представяне на Мондиал 2026
Чете се за: 01:47 мин.
Футболната треска в Перу кръсти над 500 бебета на Ерлинг Холанд Футболната треска в Перу кръсти над 500 бебета на Ерлинг Холанд
Чете се за: 01:15 мин.
Лионел Скалони: В следващия мач сме длъжни да бъдем по-добри Лионел Скалони: В следващия мач сме длъжни да бъдем по-добри
Чете се за: 02:12 мин.
Томас Тухел: Трябва да играем по-добре Томас Тухел: Трябва да играем по-добре
Чете се за: 02:02 мин.

Водещи новини

Министърът на енергетиката: Уреждането на задълженията между "Булгаргаз" и "Боташ" няма да натовари бюджета и българските граждани
Министърът на енергетиката: Уреждането на задълженията между...
Чете се за: 04:50 мин.
У нас
Тежко остава състоянието на раненото при катастрофата край Дупница момиче Тежко остава състоянието на раненото при катастрофата край Дупница момиче
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
Затворен е за движение граничния преход Ивайловград - Кипринос заради протест на земеделци Затворен е за движение граничния преход Ивайловград - Кипринос заради протест на земеделци
Чете се за: 02:32 мин.
У нас
Отбелязваме 35 години от приемането на Конституцията Отбелязваме 35 години от приемането на Конституцията
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Иран атакува бази в Обединените арабски емирства, Бахрейн, Катар,...
Чете се за: 02:45 мин.
По света
Десет души са задържани при операция срещу схема за рент-а-кар...
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
След близо 20 години борба: Жителите на село Бъзън спасиха сградата...
Чете се за: 03:20 мин.
У нас
Най-малко две жертви на стрелба в Торонто
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ