Начален удар - 12.07.2026 г.

Полуфиналите на Мондиал 2026 вече са ясни и са във фокуса на новото издание на "Начален удар".

Гост на водещата Павела Апостолова - Сеганов е Филип Чолаков - FIFO, с когото правят подробен анализ на последните два четвъртфинални сблъсъка на Световното първенство – драматичната победа на Англия с 2:1 след продължения над Норвегия и успеха на Аржентина с 3:1 след продължения срещу Швейцария.

Двамата коментират и предстоящите полуфинали на Мондиал 2026, които противопоставят Франция срещу Испания и Англия срещу Аржентина.

В предаването ще видите още специалните репортажи на пратениците на БНТ в САЩ. Стефан Георгиев разговаря с писателя Иво Иванов след драматичния четвъртфинал между Аржентина и Швейцария, а Тереза Мутафчиева ни среща в Маями с българския фен Димитър Ненов, който подкрепи Англия при изстрадания успех над Норвегия.

Вижте цялото издание на "Начален удар" във видеото!