Килиан Мбапе: Световното първенство приключи, може би ви дължахме по-добър край, но не винаги избираме края на историята

Френският нападател Килиан Мбапе написа отворено писмо до феновете след световното първенство по футбол. В мача за третото място Франция загуби с 4:6 от Англия.

„Върнахме се у дома без трофей. Вие никога не ни изоставихте – дори в най-трудните моменти, дори когато най-малко го заслужавахме. Тази история е написана от милиони ръце, не само от единадесет играчи на терена. Всички бяхме обединени от обща страст", заяви Мбапе.

Най-резултатният голмайстор в историята на световните първенства (22 гола) заяви, че „сините“ са преживели „невероятно пътешествие“, но също така призна, че липсата на отборен трофей „боли и ще продължи да боли още известно време“.

„Месец на емоции, гордост от носенето на френските цветове и най-вече страст – същата страст, която ни движи на терена и която те движи пред екрана и на трибуните. Това преживяхме заедно, една невероятна история“, написа той.

Мбапе говори за спечелената индивидуална титла по време на състезанието, тази за голмайстор (10 гола), обяснявайки, че „я приема с гордост“, въпреки че „щеше да бъде много по-добре и с купата".

„Може би ви дължахме по-добър край, но не винаги избираме края на историята; ние избираме какво влагаме в нея и влагаме всичко в нея", добави той.

Мбапе се обърна и към Дидие Дешан. Най-добрият голмайстор на френския национален отбор за всички времена (66 гола) се възползва от възможността да благодари на Дешан, който ще се оттегли като мениджър на френския национален отбор след няколко часа:

„Вече казах каквото имах да кажа, той знае това. Благодаря му, както и на целия му екип: физиотерапевти, готвачи, треньори, шофьори, всички онези хора, които никой никога не вижда и без които нищо от това не би било възможно.“

Номер 10 вече гледа с нетърпение към предстоящите предизвикателства със „сините“: