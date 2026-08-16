Санкционират шофьор, паркирал автомобила си на дюните край Китен

Шофьор на автомобил, навлязъл в защитените дюни край северния плаж на Китен, ще бъде санкциониран. Случаят е от вчера, а нарушителят е установен от служители на Районното управление в Приморско.

Автомобилът е с русенска регистрация и е бил паркиран върху дюните в района на северния плаж. За нарушението в полицията разбрали след сигнал на гражданин, изпратен тази сутрин. След извършената проверка самоличността на водача е установена.

От полицията поясняват, че нарушителят ще бъде санкциониран по Закона за устройство на Черноморското крайбрежие, който забранява преминаването, престоя и паркирането на превозни средства върху дюни.

В телефонен разговор мъжът заяви за БНТ, че се е заблудил и затова е навлязъл в дюните.